中友藝術季歡笑迎新年，票券總收入10%捐助偏鄉音樂教育。（圖：中友百貨提供）

在台中舉辦30年的「中友藝術季」，今年特別策劃「雙主題大秀」，有漫才喜劇《面白大丈夫》，還有「風動室內樂團」打造熱血動漫音樂饗宴，228連假，在中友百貨開演，今年特別將售出票券總收入的10%，捐贈南投信義鄉羅娜國小LuLuna合唱團，支持偏鄉音樂教育。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友藝術季多年來推廣表演藝術，開幕至今，超過30次演出、近10萬人次觀看，培養許多忠實觀眾，今年以雙主題形式呈現，希望透過歡笑與音樂，為2026年揭開充滿活力的序幕，同時也持續實踐企業社會責任，邀民眾一同以行動支持藝術、關懷社會。

中友百貨指出，中有藝術季首波主題，邀請超人氣漫才喜劇《面白大丈夫》登台演出，該節目連續5年榮登OPENTIX兩廳院年度熱銷榜，累積無數死忠粉絲。此次演出由董軒、耿賢、阿量、木森四名人氣演員，輪番上陣，透過漫才段子、情境短劇及現場互動，帶來笑點密集、節奏明快的爆笑演出，為新的一年注入滿滿歡樂能量。

另一主題，則由連續第5度與中友百貨合作的「風動室內樂團」登場，精心為中部觀眾打造熱血動漫音樂饗宴。演出曲目橫跨多部全球高人氣動畫作品，包括《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《名偵探柯南》、《鍊鋸人》等經典神曲，以及備受期待的動畫電影《動物方城市2》、《獵魔女團》精選配樂，透過室內樂形式重新詮釋，帶領觀眾沉浸在熟悉又震撼的動畫音樂世界。

此外，中友藝術季持續結合藝文與公益，今年售出票券總收入的10%，捐贈南投信義鄉羅娜國小LuLuna合唱團，支持偏鄉音樂教育，讓藝術的力量，延續到更多角落。2026中友藝術季演出日期為228連假期間，三天共規劃五場次，讓民眾能彈性選擇觀賞場次。售票定1月22日起，在中友百貨B棟13樓贈獎中心及年代售票系統同步開賣；1月24日起，持中友APP在百貨當日累積消費滿5,000元，即可兌換票券2張。（寇世菁報導）