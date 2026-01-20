中友藝術季2/27登場 漫才喜劇動漫音樂雙主題

（中央社記者郝雪卿台中20日電）每年開春後登場的「中友藝術季」，將從2月27日起登場，主辦單位今天公布，這次規劃雙主題演出，集結漫才喜劇與年輕人喜愛的動漫音樂，為新的一年帶來歡樂能量。

中友百貨企劃處經理簡聰政在活動記者會表示，中友藝術季多年來深耕推廣表演藝術，開幕至今已舉辦過超過30次演出、近10萬人次觀看，已培養出許多每年農曆年後固定到中友百貨欣賞演出的忠實觀眾。

簡聰政指出，中友藝術季持續結合藝文與公益，今年特別將售出票券總收入的10%，捐贈予南投信義鄉羅娜國小LuLuna合唱團，支持偏鄉音樂教育，讓藝術的力量延續到更多角落。

廣告 廣告

今年的演出將以雙主題形式呈現，簡聰政說，希望透過歡笑與音樂，為2026年揭開充滿活力的序幕，集結全台最受歡迎的漫才喜劇與深受年輕世代喜愛的動漫音樂演出，於228連假一連3天在中友百貨國際大廳開演，同時也持續實踐企業社會責任，邀請民眾一同以行動支持藝術、關懷社會。

首波主題邀請超人氣漫才喜劇「面白大丈夫」登台演出，由人氣演員董軒、耿賢、阿量、木森輪番上陣，透過漫才段子、情境短劇及現場互動，帶來笑點密集、節奏明快的爆笑演出，為新的一年注入滿滿歡樂能量。

另一主題則由連續第5度與中友百貨合作的「風動室內樂團」登場，為中部觀眾打造熱血動漫音樂饗宴。演出曲目橫跨多部全球高人氣動畫作品，包括「鬼滅之刃」、「進擊的巨人」、「名偵探柯南」、「鏈鋸人」等經典神曲，以及動畫電影「動物方城市2」、「獵魔女團」精選配樂，透過室內樂形式重新詮釋，帶領觀眾沉浸在熟悉又震撼的動畫音樂世界。（編輯：李亨山）1150120