中友購物節落幕 42歲幸運兒花175元 抽中百萬休旅車

中友百貨年度「中友購物節」市價139.9萬元的VOLVO EX30豪華純電休旅車壓軸抽獎揭曉。（圖／中友百貨）

真是太幸運了！中友百貨年度「中友購物節」圓滿落幕，市價139.9萬元的VOLVO EX30豪華純電休旅車壓軸抽獎揭曉，得主台中東區42歲鍾小姐，經查只花175元買星巴克，就幸運獲得大獎；據悉她1月生日，透過中友APP壽星消費獲50點，在購物節檔期獲得5組抽獎序號，網友也笑稱是「普發一萬還沒領，就先被財神爺加碼百萬」的最強代表。

中友百貨上午舉行公開抽獎儀式，由法律顧問徐祐瑋律師及現場民眾見證，公開抽出VOLVO EX30與iPhone 17等大獎，並同步於官方粉絲團直播。幸運號碼50717的梁先生獲得iPhone 17手機，而49628的鍾小姐則以微小消費抱回百萬休旅車，好運爆棚。

鍾小姐只花175元就把百萬休旅車開回家，羨煞許多員工及中友粉絲，中友百貨笑說：「這次真實驗證了『小金額也能開出大夢想』！消費不分金額，每一筆都有機會變成人生轉捩點。」

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年在整體百貨景氣低迷下仍創佳績，業績較去年成長4.47％。其中「秋季動漫祭」最受矚目，《鬼滅之刃 邁向無限城快閃店》與《膽大黨快閃店》締造3,800萬元業績，成長率高達295.58％。接下來11月7日將於C棟13樓舉辦「誠品舊書拍賣會」，邀愛書人搶好書、撿好康，延續這波「好運中友風」。

