中反擊高市挺台言論籲國民避免赴日 日官房長官：多層次溝通很重要
據日本媒體今天（11/15）報導，中國政府昨天呼籲國民，暫時避免前往日本，對此，日本官房長官木原稔今天表示，已要求中方採取適切應對，並強調多層次溝通的重要性，自民黨政調會長小林鷹之也重申，日本對中國的基本立場並無變化。
據《日經新聞》報導，日本首相高市早苗近日發表挺台言論，中國駐大阪總領事薛劍8日發文寫道：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。」 中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。
日本官房長官木原稔今天在新潟市受訪時表示，中國政府的聲明，與日本方面的認知不相符，「我們已向中方提出交涉，強烈要求對方採取適切的應對。」
木原指出，中國政府的呼籲，與中日峰會達成的「推進戰略互惠關係」及「建設性且穩定的關係」，大方向不同，他強調：「正因為雙方立場存在差異，日中之間的多層次溝通，顯得更加重要。」
木原說道：「將持續關注情勢，採取適當因應。」有知情人士透露，日本與中國今天上午，舉行了外務省局長級的協商會談。
自民黨政調會長小林鷹之今天在秋田市受訪時表示：「應冷靜看待中國政府的呼籲，日本將持續透過對話，使日中關係朝向建設性與穩定的方向發展。」
小林說明：「日中關係是極為重要的雙邊關係，日本對中國的基本立場沒有變化。」至於薛劍先前的言論，小林認為：「那是他個人的問題，內容極為不適當，已經要求政府，以堅定立場應對。」
