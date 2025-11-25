中取消12條赴日航線！達人驚「3方難得達共識」 韓國首爾等7處預備備...

中國取消12條赴日航線，其中8處旅遊搜尋量成長10%。示意圖／photoac

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，指出「台灣有事可能會讓日本進入存亡危機」引起中國不滿，中國隨即發布旅遊警示，後以「放射線檢驗不充分」為由暫停日本水產進口；對此中國再傳出取消12條中日航線，旅遊達人見中日台3方反應，直呼難得「一片叫好」，達成共識。

中國媒體：高市早苗「錯誤言論」 12條赴日航線取消

中國媒體報導稱，第三方平台「航班管家DAST」數據顯示，自日本首相高市早苗涉台「錯誤言論」所造成的負面影響，衝擊旅遊業及相關產業，許多旅行社接到不少赴日旅遊團退訂；截至昨（24日）上午10點，已有12條中日航線取消所有航班，包含名古屋、福岡、札幌、大阪等地。

平台監測數據顯示，未來一週赴日計畫航班取消率將在27日達到21.6%，為1個月以來最高值；而計劃航班量前20航線中，取消率較高的航線包括天津濱海－關西國際（65.0%）、南京祿口－關西國際（59.4%）、廣州白雲－關西國際（31.3%）、上海浦東－關西國際（30.1%）。

然而因旅遊團退訂，中國國航、東航、南航等航空公司也紛紛針對涉日航線機票發布特殊退改政策，支持無損退訂相關機票；更預估因訪日中國遊客大幅下降，日本國內生產毛額將減少0.36%，經濟損失恐達2.2兆日圓（約142.3億美元）。

中國赴日航線取消！「韓國首爾」成搜尋量冠軍

由於減少赴日活動，中國媒體報導點出除了國旅選擇，「韓國首爾」是出境機票搜尋量最高的目的地，另外曼谷、香港、新加坡、吉隆坡、澳門、雪梨和峇里島搜尋量也較上季成長均超過10%。

旅遊達人：中日台難得達共識

臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」林氏璧就在社群分享，中國傳出取消赴日航線後，看了中國、日本、台灣3地新聞下方網友留言反應，倒是「滿一致的」，包括「這樣就對了」、「拭目以待」都是一片叫好之聲，直言「大家難得達成了共識」、「希望世界和平」，網友也補充，如此一來台灣旅客至日本少了中國遊客，旅遊「有品質多了」。



