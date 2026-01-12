中古別墅改造森系甜點店，圓潤弧形與燈帶描繪溫柔氛圍

編輯 游芷涵｜圖片提供 蘭虹室內設計

這間42.39坪位於宜蘭的中古透天別墅，在設計師重新調整內部隔間後，以全新的姿態成為坐落於山間綠意中的「花見日和」甜點店，彷彿一抹溫柔存在，靜靜陪伴著每位到訪者的日常。



一樓作為商業空間，從外觀便先營造溫柔的迎賓姿態。柔和的弧形與拱門在入口處相互呼應，帶出可愛又親切的第一印象；LOGO處的暖光燈帶則成為視線焦點，替到訪者添上一份輕柔的溫度。透過透明玻璃門片，自然光得以輕盈灑入室內，為整個空間勾勒明亮而輕快的迎賓表情。延續這份柔和的律動，走入店內，圓弧線條也同樣出現在櫃檯設計中，不僅修飾了原本銳利的轉角，更透過特殊漆帶出的細膩紋理增添觸感與視覺層次，下方再以燈帶勾勒輪廓，使櫃檯顯得輕盈而立體。櫃檯上方的吊架則與下方防濺板形成視覺上的柔性分界，輕巧地將工作區與用餐區作出區隔，卻不會造成壓迫或阻斷空間感；而天花的一排軌道燈順勢延展，帶來清透明亮的照明，讓整體氛圍顯得俐落而舒適。來到座位區，氛圍則進一步轉為柔和與放鬆，牆面延續特殊漆的細緻紋理，搭配繃布靠墊，讓人可以自在地休息、享受甜點；日式燈籠般的吊燈與呼應空間色調的軟裝一同構築視覺焦點，使這裡成為療癒溫柔的打卡角落。

沿著樓梯向上，來到私領域，設計師保留了空間的呼吸感，以留白搭配燈帶層次，讓日常回到最純粹、最平靜的模樣。二樓規劃為孝親房，將收納集中於單側，保留另一側給落地窗的透亮採光，使房間在日光裡顯得靜謐通透；三樓主臥則以奶油色與藝術塗料鋪陳柔和的視覺。

