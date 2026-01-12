中古別墅改造森系甜點店，圓潤弧形與燈帶描繪溫柔氛圍
編輯 游芷涵｜圖片提供 蘭虹室內設計
小編帶你看好宅
這間42.39坪位於宜蘭的中古透天別墅，在設計師重新調整內部隔間後，以全新的姿態成為坐落於山間綠意中的「花見日和」甜點店，彷彿一抹溫柔存在，靜靜陪伴著每位到訪者的日常。
一樓作為商業空間，從外觀便先營造溫柔的迎賓姿態。柔和的弧形與拱門在入口處相互呼應，帶出可愛又親切的第一印象；LOGO處的暖光燈帶則成為視線焦點，替到訪者添上一份輕柔的溫度。透過透明玻璃門片，自然光得以輕盈灑入室內，為整個空間勾勒明亮而輕快的迎賓表情。延續這份柔和的律動，走入店內，圓弧線條也同樣出現在櫃檯設計中，不僅修飾了原本銳利的轉角，更透過特殊漆帶出的細膩紋理增添觸感與視覺層次，下方再以燈帶勾勒輪廓，使櫃檯顯得輕盈而立體。櫃檯上方的吊架則與下方防濺板形成視覺上的柔性分界，輕巧地將工作區與用餐區作出區隔，卻不會造成壓迫或阻斷空間感；而天花的一排軌道燈順勢延展，帶來清透明亮的照明，讓整體氛圍顯得俐落而舒適。來到座位區，氛圍則進一步轉為柔和與放鬆，牆面延續特殊漆的細緻紋理，搭配繃布靠墊，讓人可以自在地休息、享受甜點；日式燈籠般的吊燈與呼應空間色調的軟裝一同構築視覺焦點，使這裡成為療癒溫柔的打卡角落。
小編的最愛
沿著樓梯向上，來到私領域，設計師保留了空間的呼吸感，以留白搭配燈帶層次，讓日常回到最純粹、最平靜的模樣。二樓規劃為孝親房，將收納集中於單側，保留另一側給落地窗的透亮採光，使房間在日光裡顯得靜謐通透；三樓主臥則以奶油色與藝術塗料鋪陳柔和的視覺。
蘭虹室內設計／林佳緯
地址：台中市南屯區永春東路558號
電話：04-24731188
Email：lanhome558@gmail.com
網站：https://www.lanhome558.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
高彩小坪數中古屋 畫風一轉簡約寵物宅│16坪
16坪的中古屋，在迪品空間設計巧妙改造下，設計師以色彩、空間規劃上達到美學與功能的完美結合，將原本壓迫感十足的空間，轉化為明亮且開放的生活場域，並充分考慮屋主與毛孩的需求，成功打造出既舒適又安全的人寵共居生活空間。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
30坪四房大坪效 天使總監圓夢計畫│美式風
為了在30坪內實踐四房心願，同時精準掌握預算，設計團隊悉心援引淺色調鋪陳全域，諸如純白地坪、大地色系的藤色立面，以及皎潔電視牆佐璨金、石材肌理妝點精緻氣派，進一步整合總體傢具傢飾、陳設軟裝之色彩計畫，既表述視覺和諧又有放大效果，一舉數得。格局方面，考量客廳和女兒房之間存在一道橫樑，為了替後者爭取更多收納量能，遂將其牆面朝客廳方向外推，與玄關櫃對齊，重塑整體方正格局；然而，沙發背牆兩側仍保留給客廳，內凹處擘劃結合收納、風水財位之端景櫃疊砌層次感，因此視覺感官上客廳其實沒有變小，反倒還賦予公領域完整的採光窗，營造寬敞開闊的空間感。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
清煦|北歐風|35坪
清風恣意拂開簾紗，攜同溫煦天光、屋側山光綠意悠然暢遊入室，使米白及淺木交織的簡潔柔景間，更添幾分大自然的明亮靈動，令居者們歸來便如同沉浸天地環抱之中，盡享「家」放鬆舒心的溫馨暖意、徹底洗滌身心倦意後，邁向每個美好明日幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
走進北歐童話小木屋 流露俏皮玩心的清爽宅
為20多年老屋打開光的通道，換上屋主喜愛的北歐風樣貌，成就明亮溫馨居所。恆岳空間設計蔡岳儒設計師以無垢清新筆觸，將格局化零為整，輕巧地讓空間穿上柔和色彩，勾畫出獨特的小木屋造型牆，打造具童話感的自然、舒放寓所。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 109
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 46
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 75
蔣萬安連任路被「他」斬斷？傳賴清德點名親征 大咖領軍助攻選情
即時中心／黃于庭報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北市，除了已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，其餘人選尚未明朗；其中包括綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，《鏡報》今（11）日報導，總統兼黨主席賴清德苦勸綠委吳思瑤未果，對人選已經有新的考量。民視 ・ 2 小時前 ・ 744
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 238
爆料台積電「加碼千億美元」內幕！美商務部長：違反DEI條款
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在最新訪談中又提到台積電，甚至爆料台積電去年3月加碼投資美國1千億美元，是因為違反DEI條款，依規定台積電必須聘請盲人、跨性別及女性工程師，但台積電的員工幾乎都是男性，美國政府因此提出條件，加碼投資可以一筆勾銷DEI違規。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 31
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 2 小時前 ・ 917
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 22 小時前 ・ 238
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11
新／「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 73
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 21 小時前 ・ 4
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 66
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 2 小時前 ・ 3