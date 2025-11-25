中古屋翻新化身正能量輕奢宅！38坪私宅重塑格局化解風水疑慮，演繹極致美學
編輯 Jessie Chang | 圖片提供 優德室內設計 X 日金空間設計
居家風水一直是許多人在裝修時會留意的小巧思，以傳統的角度來看居家風水規劃的好，不只可以讓生活更加順遂，居住體驗也會更舒適。而對優德室內設計 X 日金空間設計 邱鎮宇總監來說，風水不只是追求順遂與好運，更反映了人們在空間中對安心、舒適與和諧的渴望，因此風水其實更像是一種心理學，例如床邊有門容易讓人缺乏安全感、視線與動線的安排會影響情緒等。
這間 38 坪的中古屋由企業主夫妻與兩位女兒共同居住。因屋主長年從事經商，對居家風水有一定的講究，同時也期望未來的家能呈現現代輕奢的質感氛圍。德室內設計 X 日金空間設計以尊重傳統智慧為基礎，巧妙融合現代美學，透過精準的比例分割與調整格局與動線，讓38坪的私宅在美感、舒適度與能量感之間找到平衡。
Point 1.屏風化解穿堂煞，打造優雅入室端景
原始格局中，大門一開便直視到客廳落地窗，門對窗容易形成穿堂煞，被視為財氣不易凝聚、家中易有爭執。以心理學角度解讀，因門與窗形成前後氣口，使空氣與視線快速穿透空間，讓人不自覺感到缺乏安全感，難以在進門的瞬間安定下來。此次翻新於玄關端點設置一座紅磚屏風，以恰到好處的鏤空比例導引採光，使光線能自然灑入居家門面，同時巧妙遮擋視線，還不會壓縮空間感。屏風表面則由義大利塗料藝術師手繪創作，宛如一幅優雅的迎賓端景，也為歸家的人們提供一層情緒緩衝。
Point 2.以黃金45度視角安置沙發，營造放鬆又安心的客廳氛圍
在風水心理學中，沙發最理想的位置，是能以約 45 度角看見玄關或主要出入口，同時背後有實牆支撐。邱總監將沙發安置於書房半高隔牆前方，形成穩固的倚靠面，再運用鍍鈦金屬與木質線條修飾沙發上方的大樑。透過層層向上延展的設計語彙拉升空間感，也柔化了樑體的存在，在美學上也悄然增添一抹輕奢質感。
Point 3.書房玻璃隔間引入日光，結合收納巧思讓心境更明亮穩定
邱總監認為最好的風水就是充足採光與乾淨。為了放大公領域的採光優勢，將書房的實牆改為玻璃隔間，讓光線能自然延伸進入室內，也串起客、餐、廚與書房之間的互動。書房設計分為兩個部分，前半段作為閱讀與音樂空間，擺放書桌與鋼琴。以傳統風水來說，書桌要有靠，能穩定身心，讓人在閱讀或工作時更安心。
後半段則是架高和室區，搭配升降茶几，使書房能在閱讀、工作與客房等不同需求間自由轉換。沿牆的頂天收納櫃採虛實相間的設計，為了維持視覺上的清爽，邱總監將主要收納集中在下半部，並以門片遮擋雜物。東西再多視覺上也不會感到凌亂，讓空間保持乾淨俐落。
Point 4.現代美學融入吉祥寓意，讓餐廳成為家的聚財核心
餐廳是家人情感交流的象徵，在傳統風水裡，將餐廳置於家的正中央，更有聚財、生生不息的寓意。原始廚房的格局中，餐桌位置一坐下便能直接看到廚房全貌。為了讓用餐空間更舒適有儀式感，邱總監在重塑格局時，先將餐廚位置確立於場域中央，再將廚房入口向內縮，避免視線直衝；同時將冰箱外推至餐廳側，讓廚房的操作面更完整，也讓客、餐廳取物動線更便利。
傳統的圓桌因為沒有方向，寓意團圓，但受限於建築空間尺度，選用圓桌會壓縮動線。因此邱總監改採無方向型長桌，讓動線左右逢源，餐桌上方再以四個圓形燈飾象徵一家四口的圓滿與凝聚。無論家人從哪個空間進入，都能輕鬆在中央匯聚，讓餐廳不只是用餐區，更是一個能將全家人拉在一起的情感中心。
Point 5.利用樑下空間做隱藏收納，化解樑壓床的壓迫感
原主臥房門與更衣間門口正對，容易產生門對門疑慮，因此此次翻新調整臥室門口位置，避免視線相沖。原格局中大樑正好落在床頭上方，不僅形成樑壓床的問題，也讓人在躺下時產生明顯的心理壓迫感。邱總監將樑下空間轉化為收納，將機能巧妙隱藏，再透過隱藏門設計調和立面。床鋪的位置也經過特別規劃，邱總監在兩側留出等寬的床頭櫃，並延伸出舒適的走道動線，象徵左右逢源、夫妻並進，不僅在風水上寓意良好，也讓臥室更具和諧與平衡感。
兩間女兒房的原始格局存在門對門的問題，在風水上象徵容易產生口角，不利情緒與關係和諧。邱總監先調整其中一間房門位，避免出入口正面相對；而為了不讓新的動線形成穿堂煞，再以隱藏門設計柔和視線，化解能量直衝的情況。調整後的兩間房各自保有獨立與安全感，也讓孩子們的私人空間變得更舒適、更具療癒氛圍。
優德室內設計 X 日金空間設計／邱鎮宇
地址：桃園市桃園區正光路423之3號6F/423之2號10F
電話：03-3604255
Email：ude.interior@gmail.com
網站：http://www.ude-design.com.tw/
