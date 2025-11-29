中古屋翻新重新私人音樂廳與藝廊!一家四口的75坪私宅讓優雅化為日常
編輯 張若蓁｜圖片提供 玖柞設計
小編帶你看好宅
室內面積約 75 坪，居住成員為事業有成的屋主夫妻與兩名孩子。由於中古屋原有格局無法滿足家庭需求，他們選擇於交屋後邀請玖柞設計進行全面翻新。屋主特別提出希望兩間兒童房擁有相同的空間配置，並規劃充分的收納空間及擺放鋼琴的位置等需求。在設計師與屋主的合作下75坪的豪宅大器落成，優雅與從容也成為一家四口生活的代名詞。本案也在2025年獲得TINTA AWARD 金邸獎 居住空間類 提名獎。
深色木質與灰色構築的玄關廊道，以異材質地坪清楚界定落塵區。前段的木質鋪陳溫暖氣息，迎接歸家的人們；後段則以沉穩石材埋下大器而內斂的伏筆。天花的弧形線條模擬挑高效果，使同色系門面的層次更為耐人尋味。在入室動線的轉折處，特別規劃一間寬敞的儲藏室，讓屋主在採購之後，可以盡快卸下物品，收納上也更有彈性。公領域成開放式設計，通透的空間感襯托大面窗景，採光效果也隨之升級。客廳電視牆選用對花石紋鋪陳，同色系的電視櫃聲納電線與機台，水平排列的畫面構成，形塑理性協調感受，也凸顯影視效果。
公領域中段擺放一架平台鋼琴，悠揚的琴聲得以貫穿客廳與餐廳，成為日常生活的優雅背景。開放式餐廳以黑色長桌為核心，天然紋理與後方主牆相互呼應，為空間注入法式般的精緻與浪漫。廚房則規劃為輕食與熱炒兩個區域，並以一道長虹玻璃拉門相隔，有效阻絕油煙，同時保留儀式感與視覺穿透，讓料理時光更加迷人。
主臥室延續飯店式套房的概念，入室後先以小玄關作為過渡，並利用鐵件漸層架搭配間接光影，巧妙轉移視線焦點，為寢臥區建立柔和的緩衝層。除了主要的睡眠空間外，亦配置獨立書桌區與步入式衣櫃，展現低調而安靜的奢華品味。兩位子女的房間則以相同大小與對稱格局規劃，細緻考量孩子的心情與公平性，讓每一個角落都更貼近家人的需求。
小編的最愛
設計師將海量收納調和於牆體立面中，透過虛實相間的設計在展示與收納間取得平衡，也為立面增添律動感，放眼望去就像展示獨到品味的藝廊，每一眼都是值得停駐的風景。
玖柞設計／朱伯晟、蔡雅怡
地址：台中市西屯區河南東四街38號
電話：04-23133068
Email：nine.oak@gmail.com
網站：https://www.nineoak.com.tw/
