中古屋買氣陷30年低量 房市5顆未爆彈浮現

〔記者徐義平／台北報導〕中古屋買賣陷入30年低量，房市5顆未爆彈一觸即發。房仲全聯會理事長王瑞祺指出，2025年全國買賣移轉棟數勉強守住26萬棟，但若扣除預售屋完工交屋件數，中古屋買氣實際上已跌至近30年低點，更對整體房仲業來說是結構寒冬。

他指出，長期政策干預以及央行房貸信用管制已讓房市形成5顆未爆彈，包括交屋海嘯疊加恐導致轉售潮湧入中古屋市場，特定重劃區、供給過量區恐出現急跌，再來，房貸管制已經讓首購族、換屋族被擠出房市，房市缺乏流動。

中、小建商資金斷鏈恐持續

第三為中、小型建商資金斷鏈風險恐持續出現，王瑞祺表示，中、小型建商土地成本、槓桿「雙高」，但房市買氣停滯，隨之而來的工程款、融資利息將成壓垮中、小建商的稻草，甚至建案恐出現延遲交屋、建築品質下滑，以及財務危機等現象，尤其近期又掀起「土方之亂」，對於目前房市更是雪上加霜。

第四則是房價跌、全民財富跟著蒸發，王瑞祺指出，台灣目前約有950萬戶住宅，若平均總價約1千萬元，房價下跌1成，相當於帳面上蒸發9.5兆元。最後一個則是房仲、代銷恐出現倒閉潮，他表示，房仲、代銷的收入主要是依靠成交量，而2025年超過5成房仲店頭瀕臨虧損。

因此，王瑞祺認為，農曆年後，很多房仲業店頭一旦拉下鐵門就再也拉不起來。最後，他希望政府能夠正視房市五顆未爆彈，調整現行信用政策、放寬第二屋與換屋貸款限制，並與產業建立實質對話機制。

