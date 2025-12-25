中古屋躍升主戰場！30年老屋交易占比飆破45% 網紅房仲短影片爆紅

中古屋交易比例攀升至45%！根據2025年最新統計顯示，屋齡超過30年的中古屋在全台住宅交易中占比逾45%，意味著每2筆交易就有1筆是老屋。網紅房仲李千萬透過創新短影音行銷，成功吸引大量潛在買家，獲得破百萬點閱率，大幅提升房屋詢問度。房屋業者莊思敏分析，面對新成屋價格高漲、預售屋等待期長且資金壓力大的情況下，中古屋憑藉「地段佳、價格親民」優勢，成為首購族及自住者的理性選擇！

中古屋交易占比攀升至45%，老屋已成為台灣房市主力。2025年最新統計顯示，屋齡超過30年的中古屋在全台住宅交易中占比超過45%，意味著每2筆交易就有1筆是老屋。隨著新成屋價格飆漲、預售屋等待期長且資金壓力大，中古屋憑藉「地段佳、價格親民」的優勢，成為實際且理性的購屋選擇。網紅房仲透過創新短影音行銷，成功吸引大量潛在買家，而中古屋與預售屋的價差也有逐漸擴大的趨勢。

房市緩緩回溫，競爭變得更加激烈。網紅房仲李千萬透過短影音展示各種房屋特色，如「淡水老街正門牌最強景觀宅」、「35坪大露台」等吸引人的賣點，成功為市場增添活力，也打響了社群行銷的成效。這些創新影片獲得了破百萬的點閱率，大幅提升了房屋的詢問度。李千萬表示，透過短影音的流量非常廣泛，雖然詢問的人不一定是針對特定區域，但整體帶看量比傳統廣告多，不僅銷售客戶增加，連屋主和建商也更願意交付房屋給他銷售。

中古屋近來特別受到首購族及自住者的青睞。李千萬解釋，許多買方原本考慮購買新成屋，但在看過代銷中心後發現預算可能超出，因此回流到中古屋市場。這些買方普遍認為，同樣價格下中古屋能提供更大的室內空間、更好的格局，且房價相對較低。

根據2025年最新統計，屋齡超過30年的中古屋占全台住宅交易比例已飆升至45%以上，相當於每2筆交易就有1筆是老屋。房屋業者莊思敏分析，預售屋因建商營運成本壓力大，加上販賣的是未來價值，會將未來幾年的房價漲幅反映在現在定價中，導致價格居高難下。相比之下，中古屋屋主因取得時間較早、持有時間較長，已有較充裕的獲利，因此在讓利空間上較願意讓步。

當新成屋價格高漲，預售屋等待期長且資金壓力大時，中古屋以地段及價格優勢成為理性的入場選擇。莊思敏指出，在台北市，屋齡三四十年以上、面積二三十坪左右的物件較受青睞，主要因為這類物件入手門檻相對較低，民眾比較有能力負擔。

預售屋因全新屋況、建築成本推高及對未來房價上漲的預期，價格往往高於中古屋。近年中古屋與預售屋的價差有逐漸擴大趨勢。房屋研展中心副理陳金萍表示，過去屋主持有時間較長，在房價持續上漲下，住宅價值呈上升趨勢，因此有較多降價空間。為加速成交，屋主願意讓價促進交易，使中古屋價格出現下跌走勢。

根據房產集團統計全台近五年數據，多個行政區的預售屋與中古屋價差幅度顯著擴大，其中以苗栗竹南鎮、頭份市增幅最大。竹南鎮中古與預售價差從2021年的9.8%大幅成長到2025年的94.1%，增加84.3個百分點，居全台之冠。頭份市則從29.8%拉升到90.1%，五年間擴大60.3個百分點，增幅明顯。

陳金萍預測，若整體政經局勢或政策沒有太大改變，明年市場仍將以自住買盤為主力，中低總價產品會較受歡迎。中古屋不再只是備案，而是成為房市主戰場。隨著交易占比一路攀高，這股老屋熱潮也正悄悄改寫台灣的房市秩序。

