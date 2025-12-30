中古車尾款喬不攏！花蓮男持球棒攻擊 慘遭「開山刀反擊」慘了

花蓮台9線177K路段發生一起持刀攻擊事件，警方在12月27日清晨接獲民眾報案，表示一名蕭姓男子遭持刀攻擊，且車上有槍，犯案後隨即逃跑，警方立即展開圍捕，依據車牌部署警力，3小時內在台11丙與大學路交叉口逮捕涉案2人，並查獲開山刀及空氣槍等物證，警方調查後發現，事件起因於中古車交易尾款爭議，雙方談判不成爆發肢體衝突，相關人員已依法移送偵辦。

中古車交易尾款爭議，雙方談判不成爆發肢體衝突。（圖／TVBS）

中古車交易糾紛釀持刀攻擊

據了解，這起事件發生在12月27日清晨，警方在7時30接獲民眾報案，表示自己的朋友蕭男在台9線177K遭白色轎車撞擊並持刀攻擊，且車上疑有槍械；新城分局立即派員趕赴現場，並根據報案人提供的車牌，沿線部署警力展開攔截，刑大及新城偵查隊隨後加入協助。

中古車交易尾款爭議，雙方談判不成爆發衝突。（圖／TVBS）

經調閱監視器畫面，警方發現30歲吳姓男子及27歲林姓男子，與蕭男約定於現場談判中古車買賣，由於蕭男不滿交易價格且疑似拖欠尾款，雙方在溝通過程中爆發口角，最終演變為肢體衝突，蕭男首先持球棒攻擊，隨即遭對方持開山刀反擊。

車上起獲開山刀、兩把空氣槍及一顆依托咪酯煙彈

案發後，蕭男受輕傷自行就醫，警方聯繫其到案說明，協助調查，而涉案白色轎車逃逸後，警方於壽豐地區台11丙與大學路交叉口發現車輛，當場逮捕吳男與林男（手部受傷），車內查獲一把開山刀、兩把空氣槍及一顆依托咪酯煙彈。

中古車交易尾款爭議，雙方談判不成爆發衝突。（圖／TVBS）

警方訊後以傷害、毒品罪嫌將林男移送，並查出其另涉詐欺通緝；吳男則以毒品罪嫌偵辦。遭砍傷的蕭姓男子也被對方告傷害，案件全案由警方依規定偵辦，持續釐清案情。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

