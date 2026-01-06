中古車展/1月11日單日限定 KIA首場精選中古車南港開賣

秉持著「Movement that Inspires移動．啟發人心」的品牌精神，為了滿足國內車主對於中古車的需求並同時拓展原廠認證中古車服務，KIA台灣總代理森那美起亞在今日宣布將於1月11日假南港的台北旗艦店，舉辦全台灣首場的精選中古車展，預計在現場將會展出約莫五十輛低里程、低車齡的精選中古車。

現場將集結超過50台Kia Select原廠精選中古車，除了Picanto、Sorento等油車之外，也擁有像是EV6和EV9的純電車，皆符合車齡五年內、行駛里程不超過十萬公里的Kia Select嚴格篩選標準，並確保每輛車都維持最佳性能。

KIA將在1月11日將在南港舉辦精選中古車展。

同時，原廠也宣布於當日下訂即可享有於1月底前交車，並延續原有新車保固，讓車主享有安心且完整的中古車售後體驗，並且在現場也有中古車的收購報價，提供一條龍的服務。

森那美起亞於今年正式推出的「第六年六大系統延長保固」方案。

此外，森那美起亞於今年正式推出的「第六年六大系統延長保固」方案，除了適用於品牌新車之外，Kia Select原廠精選中古車亦享有此方案；而同時為了慶祝連續三年在國內銷售破萬台，並於2025年以10,624台再創歷史新高的佳績，亦推出限時優惠，在一月入主指定車型，可享高額零利率，並加贈丙式車體險與專屬配件組，搭配上原有的五年不限里程全車原廠保固，提供台灣消費者更完整的服務內容。

