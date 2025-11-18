鏡週刊Mirror Media

中台灣代表性音樂祭連5年完售 邀日韓泰新銳成大勢樂團探照燈

娛樂組
中台灣最具代表性的音樂祭「浮現祭」宣布將於2026年2月28日及3月1日在台中清水開唱。浮現祭已連5年門票售罄，今年2月創下超過 4萬5千人次入場紀錄，被視為預測大勢樂團的探照燈。

韓國新銳樂團 TOUCHED 的主唱 Yunmin，曾在《蒙面歌王》中創下9連勝紀錄。（浮現音樂提供）
韓國新銳樂團 TOUCHED 的主唱 Yunmin，曾在《蒙面歌王》中創下9連勝紀錄。（浮現音樂提供）

本次公布的陣容中，包含多組首次來台的話題樂團：韓國新銳樂團 TOUCHED，其主唱 Yunmin 曾在《蒙面歌王》中創下9連勝紀錄；以及以複雜拍子音樂著稱的日本3人樂團 the cabs，台灣場將是他們復出後的首場海外演出。此外，還有為 Ado、ano 供曲、同時是人氣樂團 Aooo 吉他手的日本音樂人すりぃ THREEE。其他海外陣容尚有日本 go!go!vanillas、日本 kurayamisaka、韓國 CAN'T BE BLUE、泰國歌手 pami 及泰國雙人組合 SERIOUS BACON 等。

2026 浮現祭以「冒險新基地」為題，主舞台「浮現舞台」將進駐台中自由車場。本次主視覺以台中清水「牛罵頭遺址」地標為靈感，構築「浮現神殿」。近年浮現祭更展開跨國巡迴至日本、馬來西亞、泰國。浮現祭票券將於下週11月25日中午12:00全面開賣，雙日鐵鳥票為 2,666 元。

