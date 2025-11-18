中台灣代表性音樂祭連5年完售 邀日韓泰新銳成大勢樂團探照燈

go!go!vanillas 明年將來台參加浮現祭。（浮現音樂提供）

中台灣最具代表性的音樂祭「浮現祭」宣布將於2026年2月28日及3月1日在台中清水開唱。浮現祭已連5年門票售罄，今年2月創下超過 4萬5千人次入場紀錄，被視為預測大勢樂團的探照燈。

韓國新銳樂團 TOUCHED 的主唱 Yunmin，曾在《蒙面歌王》中創下9連勝紀錄。（浮現音樂提供）

本次公布的陣容中，包含多組首次來台的話題樂團：韓國新銳樂團 TOUCHED，其主唱 Yunmin 曾在《蒙面歌王》中創下9連勝紀錄；以及以複雜拍子音樂著稱的日本3人樂團 the cabs，台灣場將是他們復出後的首場海外演出。此外，還有為 Ado、ano 供曲、同時是人氣樂團 Aooo 吉他手的日本音樂人すりぃ THREEE。其他海外陣容尚有日本 go!go!vanillas、日本 kurayamisaka、韓國 CAN'T BE BLUE、泰國歌手 pami 及泰國雙人組合 SERIOUS BACON 等。

2026 浮現祭以「冒險新基地」為題，主舞台「浮現舞台」將進駐台中自由車場。本次主視覺以台中清水「牛罵頭遺址」地標為靈感，構築「浮現神殿」。近年浮現祭更展開跨國巡迴至日本、馬來西亞、泰國。浮現祭票券將於下週11月25日中午12:00全面開賣，雙日鐵鳥票為 2,666 元。

