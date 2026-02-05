中台灣元宵燈會梧棲區燈組「永天光耀」結合黃色小鴨護駕

海線結合梧棲鴨母寮永天宮，以媽祖端坐舞台中央，搭配乘浪而行的祥舟與流動光影，營造海上安瀾、庇佑平安的意象。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

二０二六中台灣燈會將於二月十五日至三月三日在台中中央公園盛大登場，台中市梧棲區公所打造海線燈組「永天光耀」，由鴨母寮永天宮贊助一百二十萬籌備辦理，以「永天護四方梧棲慶安康」為核心主軸，象徵媽祖守護海線平安、風調雨順。設計結合黃色小鴨護駕、浪花意象與在地地標，呈現海洋節奏與祥和能量，後景以紅色燈籠拼組祝福語，並導入互動點燈機制，展現科技祈福與現代感，相當亮眼。

梧棲區長溫國宏表示，梧棲人文薈萃、景點優雅，擁有相當豐富的廟宇文化史蹟，民風純樸並擁有濃厚的人情味，多次拜訪永天宮受到主委陳姝詠暨各幹部的大力支持，透過多次與委員會各幹部的討論取得共識，希望鴨母寮的信眾與居民能夠在馬年「馬力全開」，海線結合永天宮，以媽祖端坐舞台中央，搭配乘浪而行的祥舟與流動光影，營造海上安瀾、庇佑平安的意象。

中台灣元宵燈會梧棲區燈組，梧棲鴨母寮永天宮結合黃色小鴨護駕、浪花意象與在地地標，呈現海洋節奏與祥和能量。（記者陳金龍攝）

溫國宏指出，福運源源自來，並祈祝台中市民事業興隆、好運連連，家庭生活幸福美滿，盛情邀請來自全台各地的好朋友共襄盛舉，一睹海線燈組迷人風采！透過觀光錢潮向西進策略，彙整納入各優惠店家相關優惠方案、在地廟宇新春活動，吸引全臺各地的好朋友來台中梧棲輕旅行、購物消費以促進在地經濟發展，進一步發展觀光產業吸引外地人潮，錢潮、人潮迅速西進創造各項商機，讓海線經濟脈動得以發展。

梧棲區長溫國宏表示，福運源源自來，並祈祝台中市民事業興隆、好運連連，家庭生活幸福美滿，盛情邀請來自全台各地的好朋友共襄盛舉，一睹海線燈組迷人風采。（記者陳金龍攝）

梧棲區公所分別於十三、二十六日及三月三日兌換「姆明」吊飾及小提燈活動，希望擴大效益，將梧棲整體形象提昇，增加地方知名度，帶入觀光客流量，打造海線新亮點，梧棲區周邊景點，過年期間，全家大小來一趟賞燈會、遊梧棲之旅，著名永天宮、朝元宮、浩天宮、真武宮、斗美三王府、富美宮等廟巡禮。