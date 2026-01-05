中台灣元宵燈會2/15登場盧秀燕︰幸福蜜馬在台中

「幸福蜜馬」在台中！盧秀燕：「姆明（Moomin）」伴市民甜蜜過馬年。

▲「幸福蜜馬」在台中！盧秀燕：「姆明（Moomin）」伴市民甜蜜過馬年。

2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園隆重登場！台中市長盧秀燕昨（五）日主持記者會，正式揭曉今年燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，更有21公尺巨型姆明與3D裸視動畫限時亮相。盧秀燕表示，芬蘭蟬聯世界最幸福國家，與台中「最幸福城市」意象契合，今年適逢姆明80週年，亦為農曆生肖馬年，中台灣燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，取自 』Mov-ing on』 的諧音結合姆明（Moomin）的角色形象，祝福大家在新的一年幸福加碼、同心前行！

廣告 廣告

今年的農曆年是馬年，台中市政府配合傳統及年輕人的喜好，今年的「中台灣燈會」的主燈大小朋友都很喜愛、長得肥肥的「嚕嚕米」（姆明），市府先在市民廣場展示21公尺高的巨型嚕嚕米，從今日展至元宵節，而中央公園的主燈區則是從嚕嚕米打造全國最大的沈浸式極光秀，從2月15日小年夜點燈到3月3日元宵節；市長盧秀燕表示，嚕嚕米是河馬？還是精靈？大家來體驗。

觀旅局表示，中台灣燈會展期16天，自2月15日（小年夜）點燈至3月3日（元宵節）閉幕期間僅除夕休展，佈置7大展區，有觀旅局策展「極光下的姆明谷」主燈秀及同樣以姆明一族（TheMoomins）為主角的「河畔奇航」、「露營時光」展區，還有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等主題展區。

此外，今年的小提燈則是嚕嚕米騎鐵馬，將於燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始限量發送，每人限領1盞。