中台灣區域治理平台開會 盧秀燕等8正副首長籲中央兌現《財劃法》

行政院日前提出《財政收支劃分法》覆議案，遭立法院否決。國民黨台中市長盧秀燕今天（12/12）到嘉義市出席「中台灣區域治理平台114年首長會議」，包括新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及彰化縣副縣長周傑等8縣市正副首長齊聚，會後共同呼籲中央立即兌現修法完成多時的《財劃法》，讓市政順利推行。

黃敏惠表示，中台灣區域治理平台服務面積占全台3分之一、超過710萬人口，是台灣最具指標性的跨區域聯盟之一。自2019年至2025年，已累積提出232件合作提案，包括跨縣市合作132件及向中央請求協助100件。讓跨域合作真正轉化為具體成果，願景落實為建設。

黃敏惠提到，今年美國關稅風暴衝擊產業，各縣市共同力求「安民心，顧民生」，提出編列特別預算與普發現金不排富等15項解方，同時也共同發聲捍衛公平的財政制度，

盧秀燕表示，黃敏惠是最傑出的首長，任職市長4屆、第16年，甚至還有臉書網友貼文，稱黃敏惠未來再投入市長選舉的話，也會繼續當選，是值得全台首長學習的楷模。

會後，8縣市首長共同呼籲，年節將近，各縣市政府在財政調度上普遍面臨壓力，期盼行政院在立法院已通過新版《財劃法》後，儘速完成公布並落實執行，協助地方政府紓解迫切的財政需求。

