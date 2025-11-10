中台灣客運業缺300司機！業者：乘客常錄影投訴 月薪6萬也留不住
〔記者黃旭磊／台中報導〕中台灣多家客運今年以來，陸續發生駕駛長大批離職導致車班幾乎開天窗，台中區監理所協助招募超過300個駕駛員職缺，監理所強調，駕駛人最高可請領超過20萬元補貼，不過，客運業者透露，「乘客錄影就投訴」，司機壓力大、月薪超過6萬也留不住。
公路局台中區監理所邀集19家公路及市區、遊覽車客運，11月22日(週六)將在豐原監理站招募大客車駕駛，中台灣有超過300個駕駛員職缺，監理所祭出就業獎勵，駕駛連續受僱超過3個月即可申請，包括穩定就業獎勵金、生活津貼及駕駛訓練費用等最高可請領超過20萬元。
台中區監理所所長楊聰賢說，為改善營業大客車駕駛人缺員現況，大客車駕駛徵才延長補助至明年(2026)2月28日，歡迎有意投入駕駛朋友加入行列，不要錯過優渥補助，相關營業大客車駕駛擴大徵才獎勵，可電洽中部各地監理單位。
今年10月22日晚間發生桃園客運41歲劉姓駕駛，懷疑八德某高中學生少投錢，竟下車毆打力挺同學的黃姓學生，劉男被檢方求處重刑，引發關注；對此，台中客運協理陳旗清強調，這個月就走了10幾人，「很缺司機」，月薪超過6萬也留不住，沒辦法，旅客錄影拍照就PO在自媒體，也打進來投訴，造成司機很大壓力。
