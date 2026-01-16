中台灣房仲年度最強尾牙！永慶加盟四品牌連續三年席開逾700桌 犒賞中彰雲投夥伴

永慶加盟四品牌中區尾牙連續3年席開逾700桌，中台灣最強房仲品牌當之無愧。（永慶房產集團提供）





中台灣房仲界年度盛事—永慶加盟四品牌中區聯歡尾牙將於2月10日在全新啟用的台中國際會展中心盛大登場，中區連續三年突破700桌，更是為中台灣(台中、彰化、南投、雲林)房仲業設下難以超越的標竿。永慶房產集團表示，這場尾牙不僅是對中彰雲投夥伴過去一年辛勤努力的感謝，更展現品牌在市場波動中持續穩健前行的實力。

晚會主持人由「最美主持人」蔡尚樺擔任，演出卡司陣容強大，包括《聲林之王》實力歌手陳忻玥與李杰明雙人組，以及串流播放突破十億次、最具代表性的嘻哈天團玖壹壹，勢必將掀起現場高潮。永慶不動產中區經管會長陳立信表示，選在台中國際會展中心舉辦尾牙，不僅是會展中心首場尾牙活動，更是要給中區夥伴最頂級的體驗。

廣告 廣告

永義房屋中區經管會長王薏勝也透露，尾牙活動當天將有重量級嘉賓驚喜登場，包括破億票房電影主角、金曲歌王，及各項榮譽於一身的神秘嘉賓，為晚會增添星光。此外，尾牙重頭戲抽獎環節，今年總獎金高達420萬元，涵蓋各式禮券，確保每位夥伴滿載而歸。

面對2025年台灣房市挑戰，永慶加盟四品牌中台灣展店動能不減，全年新展店超過30間，區域加盟店總數突破400間，市佔率維持超過4成。有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾指出，逆勢成長的關鍵在於永慶集團完善的加盟體系與聯賣平台。現今中台灣永慶不動產、有巢氏房屋雙品牌店數皆邁向150間，顯示加盟店東對集團信心不減，消費者對誠實服務的肯定持續提升。

台慶不動產中區經管會長林威志也補充，共享共好的聯賣文化讓團隊在市場波動中保持彈性，同時降低經營風險，讓新展店能快速融入體系並穩健發展。除了規模擴張外，中台灣績效表現也相當亮眼，在聯賣率高達4成的加持下，2025年業績突破500萬元的經紀人超過110位，加盟店業績破6,000萬元有10間，更有一間店業績達到1億元，展現集團聯賣平台與科技工具整合帶來的顯著效益。

永慶房產集團未來將持續在科技工具、系統平台與教育訓練等面向挹注資源，成為店東長與夥伴最強後援，而永慶加盟四品牌中區站在巨人的肩膀上，超過400間加盟店、6,200人的服務量能，持續累積前進動力，面對市場挑戰仍能穩步成長。