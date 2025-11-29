中台灣文化百頁博覽會展讀文化基地永續藍圖

▲國立彰化生活美學館今（29）日辦理「中台灣文化百頁博覽會」，以「展開書卷，閱讀文化百頁」揭開序幕。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.29)

[NOWnews今日新聞] 國立彰化生活美學館今（29）日辦理「中台灣文化百頁博覽會」，邀集中區22個榮獲文化部首屆百大文化基地，以及社區營造團隊，透過文化百頁市集及論壇交流，展現中台灣豐饒多彩的文化樣貌，讓民眾了解30年來推動社區營造成果，進而齊力推展文化的行動實踐與藍圖願景，適逢假日吸引許多民眾參觀。

▲國立彰化生活美學館李明俊秘書致詞表示，每一個文化基地都代表豐富的歷程與風土故事，值得國人與國際旅客深度探訪體驗。（圖／主辦單位提供）

博覽會啟動儀式以「展開書卷，閱讀文化百頁」揭開序幕。國立彰化生活美學館李明俊秘書致詞表示，文化部「百大文化基地」希望將近年公私協力的成果，包含社區營造、地方創生、再造歷史現場、地方文化館舍與獨立書店等，整合呈現，成為全民共創、共享，感受台灣歷史脈絡及多元文化內涵的場域。

▲中台灣文化百頁博覽會今日在國立彰化生活美學館登場，22個榮獲文化部首屆百大文化基地，展現中台灣豐饒多彩的文化樣貌，（圖／記者金武鳳攝，2025.11.29)

他指出，文化基地如同台灣的靈魂座標，在各個主題、各個角落厚實台灣文化底蘊與風貌，集體構成台灣文化的主體性。每一個文化基地都代表豐富的歷程與風土故事，透過串連當地文化資源、教育資源與觀光資源，大家一起發揮合作力量，讓國人和國際旅客看見台灣文化，體驗更深度台灣文化。

南投縣政府文化局李玉蘭代理局長表示，所有文化基地的長成，都是時間、經費、文化人的堅持，以及手藝經驗的積累，是台灣文化的寶貴資產。財團法人新故鄉文教基金會廖嘉展董事長則指出，在世界局勢紛擾、人心浮動的時刻，更應該以「文化」作為人與人之間的溫度與連結，認真愛土地、愛自己的產業。水里蛇窯陶藝文化園區林國隆董事長期許能與所有文化基地攜手，繼續深耕地方、拓展橫向連結、走入國際視野。

▲彰化二水鄉源泉社區透過文創方式，傳承製作籠仔篙技術與文化，（圖／記者金武鳳攝，2025.11.29)

博覽會透過文化百頁市集、文化基地交流論壇及舞台表演進行。其中，論壇以「攜手在地力量，打造永續韌性格局」為核心，邀請田中窯創藝園區負責人葉志誠、雲林故事館創辦人唐麗芳、彰化縣二水鄉源泉社區發展協會執行祕書賴昭旭等，分享深耕文化基地的實踐經驗與文化觀察，展開跨領域、跨地域深度交流對話，為文化的永續發展及社會共好，共同繪製藍圖，攜手前行。

▲國立彰化生活美學館今（29）日辦理「中台灣文化百頁博覽會」，適逢假日吸引許多民眾參觀。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.29)

中部區域有台灣最長河川濁水溪等水流，流域沃土孕育中彰投雲22個文化基地豐饒的文化樣貌，例如彰化二水的「八堡圳頭文化創生行動基地」，在濁水溪源泉八堡圳頭，守護在地文化的活水與長流；南投埔里的「紙教堂新故鄉見學園區」，見證台灣震後重生到共好未來的堅韌創造力；全台唯一影視據點「南投戲院」是營運中的百年戲院，承載在地世代共同記憶與發展軌跡；「中央書局」見證一代又一代台灣知識份子對土地的熱愛與使命。中彰投雲各個文化基地皆以各自的文化底蘊為船，乘著流水航向更遠的未來，濁水沃土，生生不息。

更多百大文化基地資訊請見「文化地圖網站」：https://map.culture.tw/。

