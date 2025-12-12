中台灣治理平台推跨域發展 盧秀燕被讚「如同桶箍」團結8縣市

中台灣區域治理平台首長會議12日下午於嘉義市政府召開，嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦等8縣市首長齊聚，回顧合作成果並通過32件合作案。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

中台灣縣市長聯袂行銷觀光亮點和伴手禮。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

中台灣區域治理平台首長會議12日下午於嘉義市政府召開，嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦等8縣市首長齊聚，回顧平台自2019年至今對各地施政的實質助益，並審議通過今年32件合作案。會後，縣市首長由黃敏惠陪同，前往城市博覽會開幕式並參觀主題館，展現跨縣市合作的凝聚力。

今日會議由主政的嘉義市長黃敏惠主持，與會者包含新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、彰化縣副縣長周傑、雲林縣長張麗善及各縣市府團隊。縣市首長致詞時一致肯定平台對跨縣市施政協力的提升，強調多年交流已促成共識整合，強化向中央爭取建設的力度，帶來具體效益。

黃敏惠回顧表示，感謝台中市長盧秀燕逐步邀集周邊縣市，使平台成形並持續壯大，如今已涵蓋全台3分之1土地與人口，是最具代表性的區域聯盟。平台合作不是口號，累積已提出232件合作案，其中132案為縣市共同合作、100案協力爭取中央，皆屬務實成果，落實理想與建設並進。面對當前美國對台關稅挑戰，平台也提出50項解方，兼顧民生、產業與經濟韌性。

苗栗縣長鍾東錦致詞時，特別感謝嘉義市政府精心籌辦年度會議，也感謝各縣市多年支持。他指出，中台灣各縣市在產業、交通與觀光的互動向來密切，平台讓彼此能整合資源、交流經驗，建立更完善的合作模式。他並回憶苗栗在2021年面臨移工群聚疫情與醫療量能吃緊的艱困時刻，台中與新竹縣市即時伸援，像一家人一樣，令他印象深刻。

鍾東錦表示，苗栗對區域供水貢獻良多，鯉魚潭與永和山兩座水庫分別供應大台中與新竹地區約80％與30％用水。因應極端氣候，中央與縣府正推動天花湖水庫興建案，目前已獲經濟部核定、正送行政院審查，苗栗將在兼顧區域用水與在地需求下全力推動。他也提到，通霄拱天宮媽祖徒步進香讓苗栗、雲林與台中的民俗文化連結更緊密，期許平台在台中市領導下持續運作，為兩岸和平與生活穩定努力。

多位縣市長致詞時也形容盧秀燕如同桶箍，讓8縣市緊密團結，並透過互相觀摩汲取各地施政優點，共同強化交通、建設、觀光與產業能量，同時積極行銷地方亮點，包括竹苗地區的客家文化與道地美食等。新竹縣長楊文科更意有所指地表示，在民主國家，不信立法院通過的法案不能執行！

此次會議中，苗栗縣交通工務處與農業處也提出2項合作案，包括：爭取加速落實台61線西濱快速公路房裡交流道成為雙向完整交流道，以及建請中央研議將非都市土地特定農業區檢討變更為一般農業區。8縣市首長完成審議通過後，隨後前往城市博覽會共同主持開幕。博覽會自即日起至28日舉行，縣市首長們並在永續願景館等場館與來賓合影，為嘉義年終盛事宣傳。

此外，2027年台灣燈會將在苗栗登場。鍾東錦近期已要求各單位啟動籌備。他在離開會場前也特別前往博覽會場邊的臨時廁所觀摩，要求環保局研究設備規格與預算評估，作為燈會設置臨時廁所的參考。

