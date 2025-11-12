中台灣治理平台破局？唯獨南投沒放颱風假 許淑華回應了

南投縣12日正常上班、上課，網友在縣長許淑華臉書留言「外縣市要冒風雨咕嚕咕嚕來上班」，許淑華回應了。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華12日出席南投縣議會定期會閉幕，強調12日上班上課依中央氣象署提供的科學資料，並綜合實際狀況所做的決策。（楊靜茹攝）

鳳凰颱風來襲，中部5縣市12日停班停課，唯獨南投縣正常上班、上課，網友在縣長許淑華臉書留言「為何不同步？外縣市要冒風雨咕嚕咕嚕來上班」，質疑中台灣治理平台破局？許淑華否認，強調依中央氣象署提供的科學資料，並綜合縣內各鄉鎮實際狀況所做的決策。

許淑華率局處長12日出席南投縣議會定期會三讀暨閉幕，針對外界質疑中台灣治理平台破局，中彰投生活圈失效？許淑華表示，中彰投生活圈僅作為各縣市參考平台，並非強制跟隨，如果將生活圈範圍擴及雲林、苗栗，放假決策將牽動更多縣市，因此各縣市仍需依自身狀況決定是否放假。

廣告 廣告

許淑華強調，遲至昨晚8時完成最後評估，確定南投縣未列入陸上颱風警示，加上中央氣象署預估風力、降雨均未達放颱風假標準，擔心仁愛、信義山區降雨可能較大，決策前特地致電仁愛鄉、信義鄉鄉長確認實況，經綜合評估，決定維持12日上班、上課。

許淑華提醒，即便上午幾乎無風無雨，下午仍可能出現局部風雨，呼籲大家保持警覺，做好防颱準備。重申南投上班上課決策，是依現況與科學數據做出的綜合判斷，重點是保障民眾安全。

【看原文連結】