中台灣治理平台首長會議 聚焦普發現金議題

（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）中台灣區域治理平台首長會議今天嘉義市登場，由於嘉義市近期通過普發現金，台中市長盧秀燕開玩笑「要借一點錢」；新竹市2026年跟進發現金、南投縣2026年支付65歲以上健保。

會議由嘉義市長黃敏惠主持，包括盧秀燕、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣副縣長周傑、新竹縣長楊文科與新竹市代理市長邱臣遠等出席。

盧秀燕表示，嘉義市普發現金新台幣6000元，她就被媒體追問是否比照；其實直轄市很窮，嘉義市零公共負債，她在台中市長任內已還好幾百億元，但還負債800多億元，還開玩笑「如果可以的話，要向嘉義市借一點錢」，而台中負債情況非最差，比新北市與高雄市少。

她說，嘉義市財政可作為各縣市楷模，當初中台灣區域治理平台首長會議成立目的就是互相學習、支援，各縣市有可能面對天災，大家會立刻伸出援手，8縣市就是整體救災能量。

邱臣遠表示，新竹市2026年第1季將邁向零負債施政願景，屆時會發振興經濟消費金5000元給市民。

許淑華說，剛上任時還有91億元負債，今年償還完畢，2026年65歲以上縣民全民健康保險費將由南投縣政府支付，讓長輩獲更好照顧。

黃敏惠表示，平台成立後已提232件合作提案，包括跨縣市合作132件及向中央請求協助100件。今年平台共新增跨域合作提案32件，其中跨縣市合作15案、向中央請求協助17案，議題涵蓋環境保護、經濟發展、交通建設、觀光文化、農產行銷與衛生安全等方向。

她說，丹娜絲颱風7月重創嘉義市時，各縣市啟動跨域支援，調派人力與機具投入復原工作，展現跨域合作不只政策研擬，更在人民需要時彼此相挺。

此外，盧秀燕接受媒體聯訪表示，中台灣區域治理平台8縣市人口、面積約占全台1/3，互相學習、支援，「把餅做大」，讓各自城市更進步，民眾也可得到最多照顧。

她說，春節快到了，各縣市政府財政非常辛苦，拜託行政院在耶誕節、新年前，早日執行新版財政收支劃分法 ，解決地方財政燃眉之急窘境。（編輯：李明宗）1141212