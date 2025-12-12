中台灣治理平台 穩民心、顧產業

嘉義市「320+1嘉義市城市博覽會」12日開展，彰化縣副縣長周傑（左至右）、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠共同啟動。（廖素慧攝）

嘉義市政府12日舉辦「114年中台灣區域治理平台首長會議」，藍白執政8縣市首長齊集，嘉義市普發現金6000元、零負債，各縣市財務比一比，台中市長盧秀燕稱羨，自虧六都很窮，負債累累，還當眾跟市長黃敏惠開口借錢，全場笑翻。

此次「中台灣區域治理平台首長會議」由嘉義市長黃敏惠主持，台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及彰化縣副縣長周傑等8縣市正副首長齊聚。

黃敏惠表示，中台灣治理平台從民國108年到今年提出232案，包括縣市合作132案，需要中央支持有100案，今年因應美國關稅，8縣市提出「穩定民心、照顧產業」的行動方案，7月嘉義市風災重創，跨域救援，讓跨域合作真正轉化為具體成果。

盧秀燕讚揚黃敏惠當了4屆市長，不但城市治理傑出更會理財，嘉義市歲計賸餘29億元、負債零，能普發6000元，讓台中人也都問「台中要不要普發？」

台中市沒有歲計賸餘，還短差221億元，雖然已還債數百億元仍負債800多億元。新北市短差889億，比台中還慘，桃園、台南、高雄也都短差數百億元還負債累累，盧秀燕還開玩笑跟黃敏惠說「想跟妳借錢」，全場爆笑如雷。

雲林縣長張麗善強調，希望中央對太陽能光電要總量管制，否則破壞農用國土，恐釀糧食國安危機。8縣市首長都肯定中台灣區域治理平台成效顯著。

盧秀燕代表總結表示，中台灣區域治理平台是目前全台規模最大的城市聯盟，人口數、行政區域面積都涵蓋全台約三分之一，8縣市透過平台整合資源，提升城市整體競爭力。

嘉義市政府歡慶建城321年舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」，12日下午在市府北棟大樓預定地廣場盛大開幕，8縣市首長共同啟動象徵城市靈魂的8座經典木造建築模型，開啟17天的城市盛會。