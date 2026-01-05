中台灣燈會主燈「嚕嚕米」 市民廣場先展示21米高巨型版
〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年的農曆年是馬年，台中市政府配合傳統及年輕人的喜好，今年的「中台灣燈會」的主燈大小朋友都很喜愛、長得肥肥的「嚕嚕米」(姆明)，市府今天先在市民廣場展示21公尺高的巨型嚕嚕米，從今日展至元宵節，而中央公園的主燈區則是從嚕嚕米打造全國最大的沈浸式極光秀，從2月15日小年夜點燈到3月3日元宵節；市長盧秀燕表示，嚕嚕米是河馬？還是精靈？大家來體驗。
此外，盧秀燕還公布今年的小提燈主燈，是嚕嚕米騎鐵馬，不管嚕嚕米是河馬還是精靈，他都是騎著鐵馬，完全符合馬年意象。
中台灣燈會今年以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題；市長盧秀燕今天在市民廣場、高達21公尺高的巨型嚕嚕米前召開記者會表示，今年生肖是馬年，將會以嚕嚕米為主燈，今天先到市民廣場展示巨型嚕嚕米，而市府會以嚕嚕米為主燈的原因，其一是嚕嚕米來自芬蘭，是被評為最幸福的國家，台中市也被評為最幸福的城市，其次，嚕嚕米已是80年了，用此來慶賀，另一個原因，嚕嚕米雖指自己是精靈，但小朋友都說河馬，不管是河馬還是精靈，可一同來體會。
盧秀燕並強調，主燈區一樣在中央公園，主燈設計除將以全台最大的60米巨型童話場景打造「極光下的姆明谷」，更將結合全台首創的「IP機械動態氣膜」，展演如置身北歐般夢幻的沉浸式極光秀。
觀旅局表示，中台灣燈會展期16天，自2月15日(小年夜)點燈至3月3日(元宵節)閉幕期間僅除夕休展，佈置7大展區，有觀旅局策展「極光下的姆明谷」主燈秀及同樣以姆明一族(TheMoomins)為主角的「河畔奇航」、「露營時光」展區，還有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等主題展區。
此外，今年的小提燈則是嚕嚕米騎鐵馬，將於燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始限量發送，每人限領1盞。
