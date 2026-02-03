中台灣燈會亮點搶先看 姆明一族打卡點、極光許願找幸福 體驗台中之美

主燈秀將展演全台唯一機械動態氣偶。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】市民期待已久的中台灣燈會今年首度提前至春節期間舉辦，將於2月15日至3月3日在台中市中央公園盛大登場，展期16天僅除夕休展。市長盧秀燕表示，中央公園展區廣達15公頃，是全台單一場域最大的地方型燈會，建議民眾可安排於台中住宿兩晚，悠閒賞燈，白天還可順遊台中綠美圖、台中國際會展中心、逢甲夜市，以及姆明一族在台中的城市打卡點，深度體驗台中之美。邀請全國民眾提前安排春節行程，「來台中看極光、找幸福！」

「到商圈打卡、抽姆明吊飾」活動起跑。（圖/記者廖妙茜翻攝）

盧市長指出，這次燈會選擇與Rights and Brands Asia（RBA）旗下80週年的經典IP「姆明一族(The Moomins)」跨界合作，芬蘭長年被評選為幸福國度，與台中打造幸福城市的施政目標高度契合；其次，MOOMIN諧音「MOVING ON」，象徵馬年持續向前、勇敢前行的正向力量。

觀旅局長陳美秀今日專案報告表示，2026中台灣燈會規模與形式全面升級，首度攜手國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，創新選在小年夜開幕，主燈設計更創下全台之最，以60公尺寬的巨型童話場景呈現「極光下的姆明谷」，結合國內首創的動態機械氣偶、表演藝術及沉浸式聲光效果，展演以「家」為中心的全景式環境劇場，營造溫馨氛圍，保證是過年賞燈首選。

觀旅局長陳美秀今3日進行專案報告。（圖/記者廖妙茜拍攝）

觀旅局說明，為便利民眾賞燈，燈會期間每逢假日（2月15日、2月17日至22日、2月27日至3月1日）於台中捷運市政府站、松竹站（台鐵松竹火車站）皆有接駁專車直抵會場，歡迎各地遊客踴躍搭乘，下車即賞燈！另外，今年燈會更首創IP城市巡展，在中央公園主展區開幕前，在台中市民廣場、台中公園、台中火車站及高鐵站等重要節點設置大型氣偶與裝置，讓燈會不只是一個場地，而是整座城市共好的節慶盛事。

「拍姆明、送姆明」2月7日再送千盞小提燈。（圖/記者廖妙茜翻攝）

陳局長強調，中台灣燈會歷年來以文化節慶驚艷世界，去年不僅囊獲13項國際設計大獎，更是「全台唯一」獲頒台灣活動卓越獎的燈會。今年燈會跨市府5個機關佈置7大展區，除了由觀旅局運用IP氣偶營造出「極光下的姆明谷」、「河畔奇航」與「露營時光」等展區，建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等展區則延續傳統花燈工藝之美，攜手打造出這場多元文化並存共融的新世代燈會，歡迎各地遊客過年期間來賞燈，在極光下許願，找到自己的「幸福蜜馬」！

「拍姆明、送姆明」首波活動盛況空前。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中台灣燈會未演先轟動，觀旅局補充，可愛又應景的「姆明小提燈」成了話題新寵，這週2月7日第二波「拍姆明、送姆明」活動，將於台中市中央公園再免費送出1,000盞小提燈，想先入手的朋友請把握機會！此外，燈會周邊小物還有「姆明吊飾」也等著大家來收藏，即日起至合作商圈（逢甲商圈、美術園道商圈）找姆明合照打卡，並於大玩台中FB指定貼文留言分享打卡截圖，燈會期間即可至2號服務台參加抽獎，新年開春歡迎來碰碰運氣，把超萌的姆明吊飾抽回家！燈會最新消息及更多旅遊資訊，歡迎上台中觀光旅遊網查詢。