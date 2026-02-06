中台灣燈會倒數10天！60米姆明主燈秀開箱 全台首創動態氣偶

中台灣燈會開幕倒數10天！昨（5日）晚於台中市中央公園7大展區搶先亮相，最吸睛的「極光下的姆明谷」主燈秀，以全台唯一60公尺寬童話場景搭配全台首創機械動態氣偶，聲光效果超震撼。

俯瞰整個台中燈會，美不勝收。（圖／台中市府提供）

中台灣燈會將於2月15日小年夜點燈，一路展出至3月3日元宵節，展期16天僅除夕休展。今年特別與80週年全球人氣IP「姆明一族(The Moomins)」跨界合作，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，打造夢幻燈會。

「極光下的姆明谷」主燈秀昨晚搶先亮相。（圖／台中市府提供）

台中市副市長鄭照新昨（5）晚主持開箱記者會，主燈區「極光下的姆明谷」以15公尺高的「姆明家」為焦點，突破以往IP氣偶只能靜態觀賞的框架，讓氣偶搭乘環形軌道列車穿梭樹林山谷，搭配高空綢吊舞者、彩雷煙霧營造極光效果，還有特效泡泡帶來驚喜。

芬蘭商務辦事處代表羅瑞也到場欣賞，他開心表示：「很高興能在台中看見熟悉的姆明一族，現場展區內容豐富且具特色！」他指出，姆明描繪的是關於「愛、勇氣、包容」與「尊重自然」的故事，在台中看到姆明融入夢幻燈光展演，覺得非常溫暖。

教育局童趣歡樂谷展區。（圖／台中市府提供）

中台灣燈會跨市府5個機關於中央公園佈置7大展區，除了「極光下的姆明谷」，還有16公尺寬的「划船姆明」、「露營時光」等姆明主題區，以及建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等展區，打造既在地又國際的新世代燈會。

明天（2/7）第二波「拍姆明、送姆明」活動，將於中央公園送出1000盞小提燈！只要拍下台中任一處的姆明，分享於社群或LINE轉傳給親友，2月7日到「中央公園—河畔奇航」展區就能兌換，下午2點半開放排隊、3點開始領取，每人限領1盞，發完為止，手腳要快！

主燈秀展演。（圖／台中市府提供）

