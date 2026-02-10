中台灣燈會合作IP姆明一族 姓名含姆或明可抽獎

（中央社記者郝雪卿台中10日電）2026中台灣燈會與全球人氣IP「姆明一族」跨界合作，台中市長盧秀燕今天表示，姆明受到民眾喜愛，未演先轟動，推出全台找「姆」、「明」活動，本名有其中1字即可抽獎。

2026中台灣燈會將於2月15日至3月3日在水湳中央公園登場，盧秀燕上午在市政會議中表示，這屆燈會與全球人氣IP「姆明一族」聯名，未演先轟動，廣受民眾喜愛，她身上就戴著姆明吊飾，有局長告訴她，自己戴的姆明吊飾經常被要走。

盧秀燕表示，現在中台灣燈會推出全台找「姆」、「明」活動，只要姓名中有「姆」或「明」其中1字，就可參加抽獎，有機會將姆明周邊帶回家。

台中市觀光旅遊局說明，即日起至2月12日止，符合資格的民眾只要到「大玩台中」臉書粉絲專頁指定互動貼文留言「好想去中台灣燈會看姆明」，就有機會抽中「姆明吊飾」及「姆明小提燈」，共100名幸運得主，邀請全台「姆明」之友一起參與，迎接馬年「幸福 MOOMIN ON！」。

觀旅局長陳美秀會後接受媒體聯訪表示，全台找姆明活動，截至昨天已收到1175則留言響應，將抽出100名，得獎者可在中台灣燈會期間到現場服務台，出示可資證明姓名證件就可兌換贈品。

陳美秀指出，中台灣燈會的彩蛋陸續公布，例如全台300多家85度C合作宣傳，台中地區49家門市、每家門市限量1箱姆明小提燈（100盞）協助行銷；還有統一超商也會在全台7000多家門市協助宣傳。

陳美秀表示，在燈會期間，每天下午4時30分開始發送姆明小提燈，平日每天發送3000盞，假日4000盞，送完為止。（編輯：張雅淨）1150210