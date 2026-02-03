中台灣燈會啟動22條公車路線 盧秀燕：姆明抵家、歡迎台中遇見幸福

中台灣燈會啟動22條公車路線，盧秀燕說，姆明抵家、歡迎台中遇見幸福。（圖：中市府提供）

中台灣燈會今年首度提前至春節期間舉辦，定2月15日至3月3日，在台中市中央公園登場，展期16天，市長盧秀燕說，展區廣達15公頃，是全台單一場域最大的地方型燈會，姆明（抵家），民眾可到台中住宿兩晚，白天遊綠美圖、國際會展中心、逢甲夜市，晚間賞燈，歡迎來台中，遇見幸福。

2026中台灣燈會「幸福蜜馬」，將於2月15日至3月3日在水湳中央公園舉行，台中市政府交通局長葉昭甫說，為因應賞燈人潮，整合大眾運輸與假日免費接駁服務，推出燈會交通全攻略，建議民眾平日多搭公共運輸工具。期間共有22條公車路線行經會場，假日善用市府線及松竹線2條免費接駁車，坐滿即發車，輕鬆前往會場賞燈。

另外，觀旅局長陳美秀今天（3日）在市政會議專案報告燈會內容，並表示，為便利民眾賞燈，燈會期間每逢假日（2月15日、2月17日至22日、2月27日至3月1日），在台中捷運市政府站、松竹站（台鐵松竹火車站）都有接駁專車直抵會場，歡迎各地遊客踴躍搭乘，下車即賞燈！今年燈會更首創IP城市巡展，在中央公園主展區開幕前，在台中市民廣場、台中公園、台中火車站及高鐵站等重要節點設置大型氣偶與裝置，讓燈會不只是一個場地，而是整座城市共好的節慶盛事。

陳美秀說，今年燈會首度提前至春節期間舉辦，跨市府5個機關佈置7大展區，除了觀旅局運用IP氣偶，營造出「極光下的姆明谷」、「河畔奇航」與「露營時光」等展區，建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等展區則延續傳統花燈工藝之美，歡迎各地遊客過年期間台中賞燈，在極光下許願，找到自己的「幸福蜜馬」！

中台灣燈會未演先轟動，觀旅局指出，可愛應景的「姆明小提燈」成了話題新寵，本週2月7日第二波「拍姆明、送姆明」活動，將於台中市中央公園，免費送出1,000盞小提燈，民眾要把握機會！（寇世菁報導）