中台灣燈會嚕嚕米 揭幸福蜜馬

2026中台灣元宵燈會將於2月15日登場，台中市長盧秀燕（右三）5日揭曉今年燈會與知名IP「姆明一族」合作，21公尺巨型姆明也隨之亮相。（馮惠宜攝）

2026中台灣燈會將於2月15日在台中中央公園登場，今年台中市政府邀來風靡全球80年的芬蘭國寶「姆明一族」（Moomin）擔綱主角，打造全台最大沉浸式極光秀。面對外界對「馬年為何找嚕嚕米」的熱烈討論，市長盧秀燕5日在記者會上親自為這尊萌寵正名，「牠不是河馬，牠是精靈！」並秀出嚕嚕米騎鐵馬小燈籠，笑稱「馬（鐵馬）在這裡！」

台中市政府在市民廣場矗立高21公尺的嚕嚕米，盧秀燕5日一上場就說，今年燈會主角就是嚕嚕米（姆明），在裝置過程已經暴紅，並稱燈會主題「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」象徵來到台中就能開啟幸福鑰匙。

為了實質扣合馬年，市府今年的元宵小提燈別出心裁設計為「嚕嚕米騎上鐵馬」造型，結合台中「自行車之都」的產業意象，完美連結在地文化與生肖元素。

談及為何選擇嚕嚕米，盧秀燕細數3大理由。首先，芬蘭連年蟬聯世界最幸福國家，與「幸福台中」的施政形象不謀而合；其次，嚕嚕米森林冒險的故事背景與中央公園的自然地景堪稱絕配；而姆明一族的故事誕生於二戰的尾聲，風靡全球80年後，世人對和平的渴望沒變，台中也將攜手經典長紅的嚕嚕米，讓中台灣燈會充滿愛與包容。

觀旅局說明，中台灣燈會展期16天，自2月15日（小年夜）點燈至3月3日（元宵節）閉幕，期間僅除夕休展，今年主燈設計除以全台最大的60公尺巨型童話場景打造「極光下的嚕嚕米」，更結合全台首創的「IP機械動態氣膜」，展演如置身北歐般夢幻的沉浸式極光主燈秀。