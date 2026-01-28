中台灣燈會姆明小提燈 1/31市民廣場搶先送

農曆生肖馬年即將到來，2026中台灣燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下80週年的國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，自1月初亮相後引起打卡熱潮，除了位於台中市民廣場的「全球最大姆明氣偶」大受歡迎，多處知名地標及生活場景都看得到姆明一族療癒現身！中市府觀旅局特別製作「姆明一族台中首波收藏地圖」，同步發起「拍姆明、送姆明」限時活動，1月31日將於台中市民廣場搶先送出1000盞全台最萌的「姆明小提燈」，邀請各地民眾安排行程來到台中，全台首波入手姆明小提燈的收藏家就是你！

觀旅局長陳美秀表示，適逢馬年將至，中台灣燈會巧妙取用”Moving on” 的諧音與姆明(Moomin)的角色形象，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，並延伸設計應景的「姆明小提燈」，特別融入「鐵馬」的元素，展現台中陽光、活力、永續旅遊的城市形象，造型可愛又接地氣，月初一發布就有超高的詢問度！

廣告 廣告

為因應民眾的熱情索取，加上學童們剛放寒假，正是親子共摺小提燈的好時候，中市府創新於燈會開幕前，發起「拍姆明、送姆明」小提燈搶先送的限時活動，即日起按著「姆明一族台中首波收藏地圖」拍下任一處的姆明，分享於社群（如FB、IG、Threads），或 LINE 轉傳給親朋好友，1月31日（星期六）來到台中市民廣場即可兌換姆明小提燈1盞，當天14:30開放排隊、15:00開始領取，每人限領1盞，限量1,000盞發完為止，想先入手的朋友請把握機會喔！

姆明一族依照場域特色，陸續現身台中多處城市地景，例如在台中市民廣場的「巨型姆明」，以純白、圓潤的姿態坐在草地上，彷彿邀請大家鋪上野餐墊、放慢腳步、享受冬日時光，並順著他的目光望向「姆明一族」3D動畫，觀賞他們喝著咖啡、吹著泡泡、飄出全台最大裸視3D螢幕的有趣互動，3D動畫將於1月31日前限時登場，每日上午 10 點至晚間 10 點，每 15 分鐘播放一次，喜歡姆明的朋友一定要來看。