中台灣燈會姆明10大收藏地圖、小提燈一次看

▲台中市政府公布「姆明一族台中首波收藏地圖」，10大打卡點一次滿足。（圖／台中市政府提供，2026.02.03

[NOWnews今日新聞] 2026年中台灣燈會今年與國際知名IP「姆明」合作，雖然距正式活動還有近半個月，已掀起一股「找姆明合照打卡」的旋風，台中市政府今天公布「姆明一族台中首波收藏地圖」，接近布置完成的燈會現場也一起亮相。

▲河畔區的巨型姆明划船必拍！（圖／台中市政府提供，2026.02.03）

▲姆明家族在森林區裡悠閒徜徉。（圖／台中市政府提供，2026.02.03）

中台灣燈會自1999年開始舉辦，至今近30年，今年邀請有80年歷史、象徵幸福的姆明（MOOMIN）作為主題IP。配合宣傳活動，中市府在全市各地推出不同的姆明意象，最有名的是市民廣場高達21公尺、全世界最大的姆明氣偶、其次是台中公園的漂浮姆明，以及全台唯一的姆明捷運車廂，中市府整理成「姆明一族台中首波收藏地圖」，方便姆迷按圖索驥、10大打卡點全部收藏。

今年燈會一樣在中央公園，網路已有很多民眾分享即將佈置完成的現況。觀旅局表示，今天燈會7大主題、15公頃展區，入口處有8公尺高的巨型姆明迎賓；主燈區「極光下的姆明谷」廣達2公頃，是全台首創的機械動態氣膜，有寬達60公尺的童話故事場景、15公尺高姆明的家以及異國夢幻極光；河畔區的「河畔奇航」在亞洲地區再現16公尺高的姆明划船場景，提醒必拍！森林區有史力奇、小美、杜迪基等姆明家族悠閒徜徉；遊樂區則是夢幻童話樂園等等。

▲中台灣燈會入口迎賓區處8公尺高的巨型姆明。（圖／台中市政府提供，2026.02.03）

▲主燈區「極光下的姆明谷」，有全台首創的機械動態氣膜。（圖／台中市政府提供，2026.02.03）

▲主燈區「極光下的姆明谷」寬達60公尺的童話故事場景、15公尺高姆明的家以及異國夢幻極光。（圖／台中市政府提供，2026.02.03）

至於家長們最關心的小提燈發放，觀旅局表示「拍姆明、送姆明」活動，上周六已在市民廣場舉辦第一場，不到20分鐘就送出1千個小提燈，2月7日下午3點起在中央公園，一樣會送出1千個。2月15日起至3月3日的燈會期間，除了除夕休假，每天下午4點排隊、4點半正式限量發放。

▲台中市政府公布小提燈的領取時間地點。（圖／台中市政府提供，2026.02.03）

