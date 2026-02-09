中台灣燈會將登場 白貓喵喵帶路遊夢世界

▲2026中台灣燈會，台中市動保處揭開「動物夢世界」燈區(圖／農業局提供2026.2.9)

[NOWnews今日新聞] 2026中台灣燈會將於2月15日盛大開幕！台中市動物保護防疫處今(9)日於陽明大樓舉辦記者會，揭開「動物夢世界」燈區的神祕面紗。今年以「動物有家 城市有愛」為核心，結合2026馬年意象與環保永續理念，打造一場兼具視覺震撼與生命教育的燈光饗宴。

記者會由如玲舞蹈表演藝術教育學院以「小白貓主題創意舞蹈」活潑開場，呼應燈區主角小白貓「喵喵」。民眾將跟隨「喵喵」的足跡，穿梭於夢幻光影中，深度認識野生動物生存危機及飼主責任，體現人與動物和諧共處的美好願景。

配合馬年主題，現場展示了「希望彩虹谷」部分燈組，色彩斑斕的飛天小馬成為全場焦點。動保處強調，該燈區特別採用環保可回收材料，具體實踐聯合國永續發展目標(SDG15)「保育陸域生態」。

動保處邀請市民於燈會期間蒞臨中央公園，參與「成為動物守護者」及「萌寵陪伴我最愛」社群分享活動，還有機會抽中好禮，共同為台中打造更友善的動物生活空間。

