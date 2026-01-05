中台灣燈會小年夜登場 「嚕嚕米」主燈搶先亮相

2026年中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在台中中央公園正式點燈，台中市政府今(5)日舉行記者會，市長盧秀燕宣布今年燈會首度與國際知名IP「姆明」跨界合作，主題為「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」，結合農曆馬年意象與「Moving on」諧音，傳遞幸福前行的祝福。市府指出，今年燈會最大亮點為全台規模最大的60公尺主燈「極光下的姆明谷」，透過童話場景結合沉浸式燈光設計，營造如置身北歐般的極光視覺效果；現場也將展出高達21公尺的巨型姆明氣偶，以及3D裸視動畫，提供民眾多元的賞燈與互動體驗。

台灣舊稱「嚕嚕米」的姆明（Moomin），是芬蘭瑞典族女作家朵貝楊笙的童話小說裡的角色，以圓潤、呆萌造型與溫馨、療癒的童話世界觀，吸引全世界各年齡層粉絲，盧秀燕表示，選擇姆明作為合作主角，主要基於三項考量，首先，芬蘭多年被評為全球最幸福的國家，與台中致力打造「幸福城市」的理念相互呼應；其次，姆明故事中自然森林的場景，與中央公園開闊、多元的地景相當契合；第三，姆明誕生於二戰後期，歷經80年仍廣受喜愛，其所傳遞的和平、包容精神，與燈會希望帶給市民的祝福不謀而合。

市府觀光旅遊局指出，中台灣燈會展期為16天，自2月15日至3月3日元宵節止，期間僅除夕休展，今年由市府跨5個局處合作，在中央公園規劃7大主題燈區，除主燈外，還包括建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等，融合西方經典IP、東方節慶文化、氣偶科技與傳統花燈工藝，呈現多層次的夜間光影展演。

觀旅局表示，燈會期間將發送限量「姆明」小提燈，設計融入自行車元素，呼應台中自行車城市的特色，小提燈每日於下午4時開放排隊、4時30分開始發送，每人限領1盞，數量有限。此外，市民廣場同步設置21公尺高的巨型姆明，並搭配大型3D裸視螢幕播放動畫短片，內容包括姆明喝咖啡、吹泡泡等互動畫面，營造輕鬆的城市休憩氛圍。相關動畫自即日起至1月31日限時播放，成為燈會前的暖身亮點。

觀旅局補充，為提前營造燈會氣氛，姆明主題裝置將陸續出現在高鐵台中站、台中火車站、台中公園、台中國際會展中心及各區公所與文化場館，台中捷運也將推出姆明彩繪車廂，邀請民眾在年節期間走訪台中、感受城市燈節魅力。



