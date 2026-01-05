中台灣燈會小年夜開幕 姆明一族IP亮相 (圖)

微微酸、微微甜，柑橘類水果向來是蔬果區最討喜的選擇之一。再加上外皮天然保護，只要往包包一放，就能隨時帶著走，成為毫不費力又健康的點心。但在營養界長久以來的討論中，「柳橙和橘子，哪一種對健康更好？」一直是常見問題。這兩種色澤亮眼的水果有許多相似之處，但其實仍存在一些細微差異。 橘子vs.柳橙 營養成分比較 從營養角度來看，橘子與柳橙其實相當接近。橘子的營養依美國農業部（USDA）資料顯示：•熱量：47 大卡•蛋白質：1 公克•脂肪：0 公克•碳水化合物：12 公克•膳食纖維：約 1.58 公克柳橙的營養根據 USDA：•熱量：73 大卡•蛋白質：1 公克•脂肪：0 公克•碳水化合物：15 公克•膳食纖維：2.8 公克 橘子的好處？ 橘子是維生素C與鉀的良好來源，非常適合納入日常飲食，有助於免疫功能與電解質平衡。營養師Pelitera表示，根據USDA，一顆橘子約含24毫克維生素C（女性每日建議攝取量為65毫克，男性為90毫克）。維生素C在體內扮演多重角色，包括強化免疫系統、支持肌肉生長、促進膠原蛋白生成；鉀則有助於維持腎臟、神經與心血管系統的正常運作。Pelitera補充，橘子同時含有維

