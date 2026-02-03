中台灣燈會小年夜點燈 姆明一族抵家

主燈秀將展演全台唯一機械動態氣偶。（記者徐義雄攝）

記者楊文琳、徐義雄∕台中報導

中台灣燈會今年首度提前至春節舉辦，二月十五日至三月三日在台中市中央公園盛大登場，展期十六天。市長盧秀燕三日說，中央公園展區廣達十五公頃，是全台單一場域最大的地方型燈會，建議民眾安排於台中住宿兩晚，悠閒賞燈，白天還可順遊台中綠美圖、國際會展中心、逢甲夜市，以及姆明一族在台中的城市打卡點，深度體驗台中之美。

盧秀燕指出，這次燈會選擇與Rights and Brands Asia（ＲＢＡ）旗下八十週年經典ＩＰ「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，芬蘭長年被評選為幸福國度，與台中打造幸福城市的施政目標高度契合；MOOMIN諧音「MOVING ON」，象徵馬年持續向前、勇敢前行正向力量。

觀旅局長陳美秀專案報告表示，二０二六中台灣燈會規模與形式全面升級，首度攜手國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，創新選在小年夜開幕，主燈設計更創下全台之最，以六十公尺寬的巨型童話場景呈現「極光下的姆明谷」，結合國內首創的動態機械氣偶、表演藝術及沉浸式聲光效果，展演以「家」為中心的全景式環境劇場，營造溫馨氛圍。

觀旅局說明，燈會期間每逢假日（二月十五日、十七日至二十二日、二月二十七日至三月一日）於台中捷運市政府站、松竹站（台鐵松竹火車站）接駁專車直抵會場。燈會首創ＩＰ城市巡展，中央公園主展區開幕前，在台中市民廣場、台中公園、台中火車站及高鐵站等重要節點設置大型氣偶與裝置。

觀旅局補充，可愛又應景的「姆明小提燈」話題新寵，這週二月七日第二波「拍姆明、送姆明」活動，台中市中央公園再免費送出一千盞小提燈。