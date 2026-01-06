中台灣燈會打造全台最大嚕嚕米 盧秀燕連講三次不是河馬
迎接馬年到來，中台灣燈會今年結合國際知名IP「姆明一族」引發討論。台中市長盧秀燕今天（6日）連講三次，「姆明不是河馬，是一隻精靈」；小提燈是姆明騎鐵馬，鐵馬也不是馬，就是創造一個話題，燈會期間（除夕當天休展）將每天限量發放約3000盞。
2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在水湳中央公園登場，今年燈會與國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，打造全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀及夢幻沉浸式極光秀。
盧秀燕在市政會議中表示，迎接馬年到來，中台灣燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，選擇來自芬蘭的「姆明一族」IP有三個原因，首先是根據聯合國「2025年世界幸福報告」，芬蘭連續第八年獲評為全球最幸福國家，與台中有個幸福連結。
其次，姆明是住在森林裡的小生物，故事場景非常扣合中央公園美麗且多樣地景；最後是姆明一族的故事，誕生於二戰尾聲，風靡全球80年後，世人對和平的渴望沒變，台中也將攜手經典長紅的姆明，帶來這場充滿愛與包容的幸福燈會。
而姆明是不是河馬，也引發討論，盧秀燕強調，姆明不是河馬，是一隻精靈，因為很重要，所以要講三次！而小提燈是姆明騎鐵馬，因為台中是自行車之都，有上百條自行車道，鐵馬也不是馬，就是創造話題。
過去國內都稱姆明是「嚕嚕米」，盧秀燕說，姆明騎鐵馬的小提燈亮相後，包括台中市及外縣市民眾都來索取，小提燈將於燈會期間每天下午4時開放排隊，下午4時30分開始發放，一人限領一盞，限額發放。
台中市觀光旅遊局說明，小提燈數量約5萬盞，燈會期間（除夕當天休展）每天限量發放約3000盞，發放數量是否變動，將會再行公布。
（責任主編：莊儱宇）
