中台灣燈會提前登場 中央公園化身幸福城

今(2026)年中台灣燈會首度提前至春節期間舉辦，自2月15日起至3月3日止，在台中市中央公園盛大登場，展期16天僅除夕休展。燈會攜手國際經典IP「姆明一族(The Moomins)」打造極光主燈，並規畫7大主題展區與AR互動體驗。同步整合捷運、公車與免費接駁服務，吸引全國民眾春節走春來台中賞燈、祈福、拍照打卡，感受幸福城市魅力。

中台灣燈會中央公園展區廣達15公頃，是全台單一場域最大的地方型燈會，民眾可安排在台中住宿2晚，白天順遊綠美圖、台中國際會展中心、逢甲夜市，以及姆明一族在市區設置的城市打卡點，晚上再悠閒賞燈，深度體驗台中之美。

廣告 廣告

2026年燈會規模與形式全面升級，創新選在小年夜開幕，主燈設計以60公尺寬的巨型場景呈現「極光下的姆明谷」，結合國內首創的動態機械氣偶、沉浸式聲光效果與表演藝術，打造以「家」為核心的全景式環境劇場，成為春節賞燈新亮點。

台中市長盧秀燕指出，芬蘭長年被評選為幸福國度，姆明IP所傳遞的家庭、溫暖與勇敢向前的精神，與台中打造幸福城市的理念高度契合，邀請民眾「來台中看極光、找幸福」。市府已提前於市民廣場、台中公園、台中火車站與高鐵站等節點設置大型氣偶，讓燈會氛圍延伸至整座城市。

今年燈會由台中市府跨5個機關、規畫7大展區，其中觀旅局打造「極光下的姆明谷」、「河畔奇航」、「露營時光」等童話場景；民政局推出「幸福祈願村」，串聯屯、海、山、城四大地域代表宮廟，以創意花燈呈現宗教祈福文化，並結合AR祈願、姆明主題拍貼機與人偶互動，讓民眾在燈海中許願迎新年。

其中「幸福祈願村」以大里七將軍廟、梧棲鴨母寮永天宮、豐原慈濟宮及南屯萬和宮為主題，分別呈現忠義守護、海上安瀾、平安祈福與龍馬精神等意象；並融入稻米、漁業、水果及夜市文化，展現台中多元產業與城市活力，使賞燈成為一場兼具文化深度與溫度的體驗。

為便利民眾賞燈，台中市政府整合交通資源，燈會期間共有22條公車路線行經會場，平日建議多搭乘大眾運輸工具，並享有雙十公車優惠。假日則加開市府線與松竹線2條免費接駁車，串聯捷運、市區公車、台鐵及高鐵轉乘節點，採坐滿即發車方式，減少等候時間。

另外，燈會期間主打「拍姆明、送姆明」活動，免費發送限量姆明小提燈，更結合商圈打卡抽獎，吸引親子與粉絲提前感受燈會魅力。市府提醒民眾多加利用公共運輸與接駁服務，共同實踐節能減碳，迎接最夢幻、最幸福的台中燈會新年夜。

原文出處

延伸閱讀