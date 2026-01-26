中台灣燈會未演先轟動 逾80家企業與團體合作行銷

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】2026中台灣燈會將於2月15日（小年夜）在台中市中央公園盛大登場，合作IP姆明一族（The Moomins）自月初亮相即引起話題，全球最大的姆明氣偶及萌度爆表的姆明小提燈大受歡迎，持續吸引各界以行動響應城市慶典，至今已促成逾80家企業、公協會與宗教團體共同行銷合作，公私協力打造春節旅遊亮點，誠摯邀請各地民眾提前安排過年期間來賞燈，歡喜迎馬年、甜蜜遊台中！

▲維他露70週年將於燈會現場展出特色燈組。

廣告 廣告

觀旅局長陳美秀表示，今年燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下長紅80年的國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，巧妙取用“Moving on”的諧音，搭配農曆生肖馬年意象，祝福國人新的一年都有自己專屬的幸福密碼，也為燈會增添文化創意與國際視野，歡迎國、內外旅客提前安排行程，光臨這場溫暖又有巧思的中台灣燈會。

陳美秀說明，為營造「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」的過年氛圍，燈會開幕前除了在市民廣場打造21公尺高、全世界最大的「巨型姆明」氣偶，更亮相詢問度超高的「姆明小提燈」，創意連結馬年融入「鐵馬」的元素，將於燈會期間2月15日至3月3日（2月16日除夕休展）在台中市中央公園免費發送，每日下午4時開放排隊，下午4時30分開始限量發送，平日3,000盞、假日4,000盞，每人限領1盞，喜歡的朋友一定要來中央公園賞燈，把今年最可愛又應景的姆明小提燈帶回家。

陳美秀進一步指出，今年燈會未演先轟動，有賴民間力量的熱情響應，包括國泰人壽保險股份有限公司、龍寶建設股份有限公司、勤美股份有限公司、台中各大旅遊公協會等長期合作夥伴；歡慶70週年的維他露基金會及成立20週年的清新國際股份有限公司，將於燈會現場展出具企業意象的特色燈組；中華郵政股份有限公司台中郵局推出姆明一族（The Moomins）永續郵票，知名超商集團7-11及連鎖咖啡品牌85度C也將於所屬通路露出姆明（MOOMIN）的聯名商品。感謝逾80家企業、公協會與宗教團體共襄盛舉，齊助2026中台灣燈會呈現更多元的面貌，城市行銷、國際IP合作、燈會規模都大大升級！

觀旅局補充，今年燈會跨市府5大機關佈設7大展區，主燈設計更將創下全台之最，以60公尺巨型童話場景呈現「極光下的姆明谷」，結合沉浸式音樂、燈光、表演藝術打造全景式環境劇場，傳遞姆明帶給你我的感動，歡迎各地民眾及國、內外遊客春節期間來台中旅遊，白天欣賞城市景緻、夜間漫步中央公園賞燈。