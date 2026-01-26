中台灣燈會未演先轟動 逾80家企業與團體合作行銷
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】2026中台灣燈會將於2月15日（小年夜）在台中市中央公園盛大登場，合作IP姆明一族（The Moomins）自月初亮相即引起話題，全球最大的姆明氣偶及萌度爆表的姆明小提燈大受歡迎，持續吸引各界以行動響應城市慶典，至今已促成逾80家企業、公協會與宗教團體共同行銷合作，公私協力打造春節旅遊亮點，誠摯邀請各地民眾提前安排過年期間來賞燈，歡喜迎馬年、甜蜜遊台中！
▲維他露70週年將於燈會現場展出特色燈組。
觀旅局長陳美秀表示，今年燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下長紅80年的國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，巧妙取用“Moving on”的諧音，搭配農曆生肖馬年意象，祝福國人新的一年都有自己專屬的幸福密碼，也為燈會增添文化創意與國際視野，歡迎國、內外旅客提前安排行程，光臨這場溫暖又有巧思的中台灣燈會。
陳美秀說明，為營造「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」的過年氛圍，燈會開幕前除了在市民廣場打造21公尺高、全世界最大的「巨型姆明」氣偶，更亮相詢問度超高的「姆明小提燈」，創意連結馬年融入「鐵馬」的元素，將於燈會期間2月15日至3月3日（2月16日除夕休展）在台中市中央公園免費發送，每日下午4時開放排隊，下午4時30分開始限量發送，平日3,000盞、假日4,000盞，每人限領1盞，喜歡的朋友一定要來中央公園賞燈，把今年最可愛又應景的姆明小提燈帶回家。
陳美秀進一步指出，今年燈會未演先轟動，有賴民間力量的熱情響應，包括國泰人壽保險股份有限公司、龍寶建設股份有限公司、勤美股份有限公司、台中各大旅遊公協會等長期合作夥伴；歡慶70週年的維他露基金會及成立20週年的清新國際股份有限公司，將於燈會現場展出具企業意象的特色燈組；中華郵政股份有限公司台中郵局推出姆明一族（The Moomins）永續郵票，知名超商集團7-11及連鎖咖啡品牌85度C也將於所屬通路露出姆明（MOOMIN）的聯名商品。感謝逾80家企業、公協會與宗教團體共襄盛舉，齊助2026中台灣燈會呈現更多元的面貌，城市行銷、國際IP合作、燈會規模都大大升級！
觀旅局補充，今年燈會跨市府5大機關佈設7大展區，主燈設計更將創下全台之最，以60公尺巨型童話場景呈現「極光下的姆明谷」，結合沉浸式音樂、燈光、表演藝術打造全景式環境劇場，傳遞姆明帶給你我的感動，歡迎各地民眾及國、內外遊客春節期間來台中旅遊，白天欣賞城市景緻、夜間漫步中央公園賞燈。
其他人也在看
揮桿日本，品味極致：打造您的專屬高爾夫假期
厭倦了千篇一律的觀光行程？渴望在旅途中，同時滿足對高爾夫的熱愛與對異國文化的探索？日本，正是您夢寐以求的絕佳目的地。十華整合行銷 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
造訪號稱首爾布魯克林區！喝咖啡買潮物超人氣聖水洞時髦必訪景點推薦
韓國,首爾,聖水洞,咖啡館,網美咖啡,blackpink,,墨刻圖書,旅遊書,BT21被譽為「首爾布魯克林」的聖水洞，近年已成為旅人們造訪首爾時最炙手可熱的時髦聚落。這裡原本是製鞋工廠與小型加工業雜聚的老社區，卻因為一群年輕的藝術家與設計師進駐、重新翻修老建築，讓街區在保留工業痕跡的同時，也注入嶄新的創意能量。從因韓劇《鬼怪》而爆紅的咖啡街，到處可見極具個性的選物店、文青咖啡館與品牌旗艦店，形成獨特的新舊融合氛圍。這篇報導將帶你走訪 Tamburins 聖水旗艦店、onion，以及近年大受歡迎的 saladaeng temple，陪你一起感受聖水洞專屬的潮流魅力與生活風景。景點+ ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中宵夜推薦～北屯文青風魯肉飯，客製化肥瘦腳庫飯配清甜燉湯
位在台中北屯的▸蕙子KEIKO◂是那種一吃就懂為什麼人潮一直來的店！整體調味偏甜口，滷汁香氣濃但不死鹹，從傍晚五點一路營業到凌晨一點，用餐尖鋒時段不管內用還是外帶人潮不間斷啊～Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
夜市、機車、地瓜球全上身？adidas這波可愛插畫真的太台太犯規…Roots海狸變身後更可愛
adidas全新城市插畫系列翻玩道地台味、台派機車 x 夜市地瓜球adidas 全新城市插畫系列，靈魂關鍵字只有一個：台味，而且是非常道地的那種。設計靈感直接取自我們最熟悉的城市風景，像是街頭奔馳的機車、巷口飄香的夜市小吃，把生活中再平凡不過的畫面，變成幽默又有記憶點的...styletc ・ 6 小時前 ・ 發表留言
鳥取車站美食～48年懷舊喫茶店，超佛心早餐組合加咖啡只要600日圓
以往在鳥取市都是來去匆匆，這次選擇深度玩鳥取市，要像個在地人一樣生活，首先就是要在喫茶店吃早餐吧！這家從1978年開店至今，已經48年了欸，老闆從19歲開店到現在，青春都耗在這裡了，但最讓我驚訝的是價格，早餐+咖啡只要600日圓，超佛，聖代等冰品也是五百多日圓，好便宜。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
支援深入日本旅遊 台灣首創「迷你旅遊專門入口網站」正式上線
隨著赴日旅遊市場日趨成熟，消費者對個性化與深度體驗的需求大幅成長。由盈多亞邦股份有限公司（以下簡稱 IBC）推出的台灣首個迷你旅遊（Mini Tour）專門入口網站「日本迷你旅遊資訊中心」（以下簡稱本網站）已於日前正式公開（www.japanminitour.com）。該網站憑藉 IBC 累積多年的桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」2/20～2/22在台南都會公園 活動入場券、超級之夜、交通資訊一次看！
全球玩家矚目的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》，將於2026年2月20日至2月22日連續三天，於台南都會公園及奇美博物館周邊盛大登場，預計吸引來自世界各地的寶可夢訓練家齊聚台南，一同踏入以卡洛斯地區為靈感的冒險旅程。活動期間設置主題棲息地與寶可夢裝飾，並規劃見面會及全球唯一的「超級之夜」活動，預期吸引國內外玩家齊聚台南。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
連外賓都愛！艋舺夜市丸田飛碟燒，連續12年國宴指定甜點，薄脆邊緣配爆漿芋泥麻糬
說到艋舺夜市，很多人第一時間會想到的是傳統 小吃、老攤美食，卻很少人知道，在這片充滿歷史氣息的夜市裡，藏著一攤曾經連續 12 年成為國宴指定甜點、招待外賓的街頭點心，那就是「 丸田飛碟燒」；飛碟燒的模樣看起來可愛又討喜，圓潤的外型、澎鬆的餅皮，乍看像是車輪餅，又有點像雞蛋糕，但真正吃過之後才會發現，它的口感、內餡與整體完成度，其實自成一格，也難怪能夠從艋舺夜市一路走進國宴餐桌。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
林心如50歲生日！Meldoy私照連發揭『真面目』，網看細節淚讚：「這才是演藝圈真友情」
MelodyIG暖心獻祝福，多張合照見證多年友情Melody在IG分享多張與林心如的合照，照片橫跨多年，無論是私下聚會、活動後台，或是輕鬆自然的生活瞬間，兩人互動始終自在又親密。沒有刻意擺拍，更多的是屬於好姐妹之間的真實默契，也讓粉絲一眼看出，這份友情早已走過時間考驗。4...styletc ・ 3 小時前 ・ 發表留言
全台唯一「瀑布光影展」回歸！美拍台版teamLab仙境，門票100元送獨角獸頭飾
全台唯一沉浸式「瀑布光影展」回來了！屏東山林祕境「大津瀑布」過去因颱風重創一度封閉修復，現在即將帶著「奇幻大津」光影體驗展華麗回歸，於2／3起正式點燈，活動以森林小徑與瀑布為背景，打造有如「台版tea食尚玩家 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
冬天一直被電到超崩潰！專家教４招擺脫靜電困擾，這材質衣服最安全
隨著冬季來臨，許多台灣民眾開始面臨令人困擾的「隱形敵人」威脅。從脫毛衣時的劈啪聲響，到開門瞬間指尖遭受的電擊，這些靜電現象不僅讓人措手不及，更成為日常生活中的小惡夢。究竟如何防止身體靜電？專家表示，其食尚玩家 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
Netflix《單身即地獄 5》火辣回歸！李多熙從第1季美到第5季，維持身材方法靠變胖隔天就輕斷食、禁澱粉
《單身即地獄 5》震撼回歸：更寫實、更火辣的戀愛攻防第五季的亮點在於規則的再次演變，參賽者的野心似乎比前幾季更上一層樓，無論是情感的轉向還是對天堂島的渴望，都讓整部節目的節奏變得極其緊湊。觀眾不僅能看到極限的曖昧，更能看見參賽者在競爭中的真實人性。而觀察室...styletc ・ 6 小時前 ・ 發表留言
「台版Jennie」孫淑湄詐騙級演出！陶晶瑩：只有她被騙演《陽光女子合唱團》
「台版Jennie」孫淑湄詐騙級演出！陶晶瑩：只有她被騙演《陽光女子合唱團》造咖 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
宜蘭五結非法民宿 縣府開出首張最高百萬罰鍰
（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）發展觀光條例修正後已調高非法民宿裁罰金額，宜蘭五結一間非法民宿經營18間客房，縣府查獲有團客入住，開出首張最高100萬元罰鍰。業者不服，經工旅處轉呈已向交通部提出訴願。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「姆明 (Moomin)」驚喜現身台中公園 來湖心亭陪姆明躺平
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中公園出現超萌新朋友，療癒指數瞬間飆升！台中市政府攜手 Rights a互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
推動雲林農業國際化 張麗善率團訪中東
雲林縣政府考察團今(25日)凌晨正式啟程，將前往中東波灣地區展開為期7天的農業與食品產業國際交流行程。縣長張麗善表示，中東地區近年成為全球食品貿易與高端消費的重要樞紐，具有高度市場潛力與穩定進口需求，此行不僅是拓展農產外銷，更是雲林農業走向國際、深化品牌布局的重要關鍵。張麗善指出，面對全球氣候變遷與糧食供應鏈重組，各國對食品安全、來源透明與品質穩定的要求日益提高。雲林縣是台灣重要農業大縣，具備完整產業鏈與優質農產基礎，唯有主動接軌國際市場，才能讓在地農業持續升級、穩健發展。張麗善表示，考察團此次將參與2026年波灣國際食品展，以「雲林良品」品牌做為參展主軸形象，展出具外銷潛力的生鮮蔬果及雞肉加工製品、各類常溫及冷凍產品，由於中東市場高度重視文化尊重與宗教規範，唯有建立正確理解，並透過各種實際的參展經驗交流，才能讓雲林農產品有機會順利進入並深耕中東市場。張麗善說，除了波灣國際食品展外，雲林優質農產品也將進軍中東國家巴林AL JAZIRA超市，這是新冠疫情後，臺灣首次在巴林舉辦的農產品海外拓銷活動，象徵臺灣農業重返中東市場、布局國際通路的重要里程碑。農業處表示，雲林縣擁有得天獨厚的地理環境台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台首座！南投草屯九九峰氦氣球樂園2/11試營運
南投縣政府投入5.22億元經費，在草屯九九峰興建的全台首座氦氣球樂園，確定於2月11日展開試營運。園區目前正進行設備安裝建置、試運轉作業，並同步執行安全檢測及審查程序，預計於本月28日進行氦氣球升空測試。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
埔心鄉農會穀倉餐廳
數年前，埔心鄉農會便將一座閒置的穀倉，精心打造成「三蜜穀倉餐廳」，成功地將老建築注入新生命，近期再度啟動了第二座閒置穀倉的活化計畫。這次，他們引進了來自員林地區、深具實力的「小閣樓餐廳」經營團隊，共同打造出這座全新的餐飲空間「三蜜食光」。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
隱形眼鏡空殼先別丟！環保局公開舊鏡片、包裝處理法，３大管道可換購物金
環保意識抬頭，資源回收已成為現代人日常生活的重要環節，然而許多民眾對於生活中常見物品的回收方式仍存在認知盲點。近日社群平台掀起一波「隱形眼鏡空殼回收」討論熱潮，讓不少長期配戴隱形眼鏡的民眾驚覺，原來這食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 發表留言
ELLA、倪妮、全鐘瑞也瘋狂！蘭蔻「絨粉桃心包裝」直接美出時空斷層、M·A·C、TOM FORD擦出高級柔霧唇
蘭蔻 絕對完美唇膏 2026 情⼈節限定版蘭蔻再次定義了什麼叫做「浪漫的最高境界」。全新《絕對完美唇膏 絲絨霧感 2026 情人節絨粉桃心限定包裝》，光是那觸感如高級精品般的絨粉管身，搭配精緻的桃心浮雕，就足以讓人一眼淪陷，彷彿美出了時空斷層。一半柔軟的天鵝絨、一半俐...styletc ・ 8 小時前 ・ 發表留言