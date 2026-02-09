如玲舞蹈表演藝術教育學院小朋友們帶來賞心悅目，舞技精湛的表演。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

中台灣燈會即將於十五日登場，台中市動保處九日在陽明大樓舉辦農業局燈區宣傳記者會，介紹「動物夢世界」燈區裡的各燈組設計及布置巧思，以「動物有家、城市有愛」為核心精神，透過燈光藝術與故事場景，打造沉浸式觀展體驗。

開場由台中市如玲舞蹈表演藝術教育學院「小白貓主題創意舞蹈」，活潑童趣的舞步揭開「動物夢世界」奇幻序幕，呼應燈區以小白貓「喵喵」為主角的設定，現場觀眾們感受燈區的活潑童趣的氛圍與故事魅力。

動保處說明，呼應馬年意象，部分「希望彩虹谷」燈組移至現場展示，色彩繽紛的拍照打卡點，讓洽公的民眾紛紛佇足拍照。

「希望彩虹谷」故事設定追逐彩虹的飛天小馬，彩虹象徵夢想與希望，每種色彩代表生態系中各種不可或缺的角色，傳遞「每個生命都值得被尊重與保護」的設計理念。

燈區強調永續理念，部分燈組及光環境採用環保可回收材料製作，呼應聯合國永續發展目標ＳＤＧ１５「保育陸域生態」。