中台灣燈會看姆明極光 抽總統套房
[NOWnews今日新聞] 備受矚目的「2026中台灣燈會」將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在台中市中央公園璀璨亮相（除夕休展）。今年燈會以全台最大單一場域規模，打造沉浸式極光秀，更首度與國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON」為主題，邀民眾走進繽紛的光影世界。
台中市政府觀光旅遊局表示，除了精彩燈節，目前正舉辦「台中Hi8全城開趴」活動，凡於期間內入住台中合法旅宿並登錄發票，即有機會參加「來台中當總統」抽獎，大獎包含總統套房住宿。抽獎日期定於1月28日及2月9日，為旅客增添驚喜。
為便利遊客規劃行程，觀旅局特別與台中福華大飯店、台中金典酒店及裕元花園酒店等名店合作，推出專屬住宿優惠。建議遊客白天可走訪綠美圖、草悟道感受文藝氣息，或前往海線「台中海洋館」探索生態，亦可至東后豐自行車道欣賞山城美景；夜晚則回到中央公園賞燈，體驗日夜皆美的情境之旅。
觀旅局特別提醒，燈會期間住房熱絡，請旅客務必選擇合法旅宿，訂房前可至「台灣旅宿網」查詢。認明「旅館業或民宿登記證」及專用標識，才能住得安心，盡情享受台中的城市魅力。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
最暖心 阿公阿嬤掌杓首推手路年菜預購
首座森林活動中心動工 潭子聚興里十月將迎新貌
見公車顯示SOS報警 台中首創一鍵救援新標配
其他人也在看
墾丁沒救了？「住宿貴、交通爛」逼退遊客 業者苦笑：連雞都快餓死...
曾經人聲鼎沸的墾丁大街與南灣沙灘，如今卻迎來史上最冷的寒冬。近期墾丁旅宿業爆發撤退潮，包括統一渡假村墾丁海洋體驗樂園、統茂高山青飯店、承億文旅墾丁雅客小半島等三家指標性飯店接連傳出熄燈或暫停營業。飯店內物品幾乎搬空、大廳冷清的景象，正是墾丁觀光慘澹的縮影。鏡報 ・ 1 天前 ・ 79
最新數據曝光！國旅房價「持續下降」產值創新高 1型態成出遊主流
即時中心／黃于庭報導疫情後觀光旅遊產業復甦，近來部分熱門景點在人潮上的起伏，引發外界對國內旅遊是否降溫的討論。不過依據交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查報告」指出，2024年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的2019年成長超過3成，顯示國內旅遊的消費力道仍持續累積，而是逐漸轉換樣貌。民視 ・ 5 小時前 ・ 2
他過年想帶家人出遊1原因打退堂鼓 直呼「不出遠門了」：把錢省下來
[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導即將迎來春節假期，許多人會提前規劃家庭旅遊行程，最近有網友到論壇分享，他起初打算想帶家人到東部走春，一查價格發...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
舊蘇花「最美公路」掰掰 3處絕美景點走入歷史
舊蘇花「最美公路」掰掰 3處絕美景點走入歷史EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
太魯閣晶英周年慶！「山海款待」三天二夜每房每人7,999 元起 預購晚餐買一送一
太魯閣晶英酒店週年慶，為感謝旅人推出「山海款待」三天二夜週年住房優惠。銷售期間自即日起至2026年1月31日，入住期間為即日起至2026年3月31日。主打三天兩夜的定點深度旅遊，二人成行，平日入住休閒客房每房每位7,999元起，行館套房每房每位11,880元起。此外，專案更誠意加碼「入住前預購晚餐買一送一」超值禮遇，並提供沐蘭 SPA 全身按摩療程1,000元抵用金，邀請旅人以舒緩的漫遊步調，重新發現東岸山水的美好。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4
國旅住宿變貴是假象？觀光署曝房價「其實在下滑」：國人旅遊模式改變
近來部分熱門景點出現人潮冷熱不一的情況，引發外界對國內旅遊是否「退燒」的討論，交通部觀光署強調，若把焦點拉回整體市場數據，國旅並未降溫，反而正逐步轉換樣貌。據交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查報告」指出，2024年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的2019年成長逾3成，顯示國內旅遊的消費力道依然穩健。從出遊次數觀察，2024年國內旅遊達......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 69
汐止櫻花季開跑 夜賞溪澗光影
時序步入初春，萬眾期待的浪漫櫻花季即將展開！新北市景觀處推薦汐止康誥坑溪櫻花廊道，其沿岸種植的山櫻花已悄然綻放，桃紅色山櫻花海與溪畔相互交映，美得令人流連忘返。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
新春玩苗栗必收！牡丹花季登場 梅花、橘林、落羽松、草莓園同步美拍
2026年苗栗新春旅遊亮點不斷，無論是賞花、採果或是慢步森林，苗栗正用繽紛的色彩迎接每一位遊客，讓您在假期中隨手一拍都能刷爆社群平台，開啟充滿正能量的全新一年！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
坐擁象山日出美景 阿里山隙頂「璦勒芬莊園」 打造高山住宿新指標
【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】阿里山旅遊再添亮點。位於嘉義阿里山公路沿線、隙頂地區最新開幕的景觀民宿「璦互傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
台灣人愛出國！去年1738萬人次出境創新高 人均飛2.45次超越日韓
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導台灣人出國旅遊熱潮持續升溫。交通部觀光署統計，去年1至11月國人出國達1738萬239人次，創下歷史新高，其中日本以35.4%...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
福壽山、武陵農場寒梅盛開 梨山賞花好去
寒流接力報到，台中市福壽山農場約500株梅樹目前進入盛開期，紅、粉、白梅花讓農場披上繽紛彩衣，武陵農場梅花也將近5成綻放，在2月中旬櫻花季登場之前，成為梨山賞花好去處。福壽山農場梅樹花色與種類豐富，福壽山農場今日指出，梅花花期約從12月下旬到1月底，遊客在農場的松廬與福壽山莊可以看到白梅與紅梅的花蹤自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新加坡星玩法 海陸雙享再升級
新加坡不只是轉機樞紐，更是亞洲旅遊版圖上閃亮的一顆星。城市乾淨安全、交通順暢，加上多元文化交融，讓親子、情侶或熟齡客都能找到適合的旅行步調。走進2026年，新加坡以更有層次的玩法，再次成為受矚目的焦點！七逗旅遊網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
巷仔Niau來助陣 台南六甲落羽松季邀松鶴逗陣遊曾文
台南超人氣吉祥物「巷仔Niau」現身六甲落羽松林，為1月31日登場的六甲落羽松季宣傳，邀請全國遊客「松鶴」逗陣遊曾文（取六甲特色落羽松、火鶴花的諧音松鶴代表最好結伴之意），歡迎來打卡留念。台南市長黃偉哲推薦以六甲落羽松為中心，適合遊客來趟北台南春節輕旅行。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
汐止康誥坑溪山櫻花開近一成 夜櫻點燈至2/22
賞櫻季即將來臨。新北市綠美化環境景觀處推薦汐止康誥坑溪櫻花廊道，沿岸近200株山櫻花已開近一成多，桃紅花海沿溪綻放、與水景相映成趣，吸引不少民眾前來拍照、漫步賞花。汐止區公所同步推出「文化櫻花季」，即日起至2月22日止，結合夜櫻燈光、攝影比賽及市集體驗，邀請民眾走進都會溪畔，感受白天與夜晚截然不同的自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬到成功迎新春 逛新化年貨大街虎頭埤奇美博物館 臺南春節樂購遊
[Newtalk新聞] 迎接馬年到來，臺南市政府觀光旅遊局特別推薦結合傳統年節氛圍、自然景觀與國際觀光亮點的春節走春樂購遊路線，串聯「新化年貨大街」、「虎頭埤風景區」與「奇美博物館」，邀請民眾於春節期間走訪臺南，感受熱鬧年味、湖光山色、藝術文化與親子旅遊兼具的多元魅力。 臺南市長黃偉哲表示，臺南擁有深厚的歷史文化底蘊與豐富的觀光資源，市府以「一次規劃、多元體驗」為核心概念，整合春節年節氛圍、自然踏青、藝文展覽與大型活動，推出適合親子及闔家同行的春節套裝行程。期盼旅客透過完善的行程安排，放慢腳步深入體驗臺南的文化、藝術、美食與生活節奏，讓春節旅程兼具熱鬧氛圍與文化深度。 今年新化年貨大街將於 2 月 10 日至 2 月 16 日熱鬧登場，每逢春節總是吸引大量人潮，老街沿線匯集各式年節商品、傳統糕點、糖果乾貨與在地小吃，洋溢濃厚過年氣息。民眾除可採買年貨外，也能漫步新化老街，欣賞保存完整的街屋建築，並順道造訪新化武德殿、新化神社遺構等歷史景點，為走春行程增添人文層次。 結束新化老街行程後，旅客可沿著南 168 線前往虎頭埤風景區，在湖光山色與綠意環繞中踏青休憩。虎頭埤為台灣第一水庫，素有「新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
旅遊這裡最吸睛「馬」上出發！藍眼淚X擺暝文化到媽祖信仰 2026馬祖四季玩法全揭曉
【記者 王苡蘋╱綜合 報導】延續去年以馬祖城市品牌「四季馬祖 嶼眾不同」為觀光推展主軸所帶動的熱潮，馬祖整體旅台灣好報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、春遊彰化、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 8
國旅住宿貴森森？觀光署揭數據「平均房價不升反降」旅遊型態大轉變
部分熱門景點近來人潮起伏不定，引發外界討論「國旅是否降溫」。不過，從整體市場數據來看，國內旅遊並未退場，而是逐漸轉型。交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查報告」指出，113年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的108年成長超過3成，顯示國旅消費動能仍持續累積。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 14
沖繩不只蔚藍大海！最推美國村美式異國情調匯聚、逛街購物吃美食賞絕美日落一日完成
距離台灣最近的日本國土－「沖繩」，是國人喜愛的旅遊目的地之一，湛藍的海景、濃濃的海島度假風情洋溢，自然美景讓人嚮往，購物與美食的部分除了觀光客必至的「國際通」，還很建議安排一天到「沖繩美國村」(Mihama American Village)遊逛，除了在美國村裡頭逛街採買，裡頭也有非常多的美食品牌進駐，附近臨近海濱，可以到海岸邊踏踏浪、欣賞夕陽，一整天的優閒度假氛圍感拉滿，一起來看看這個經典沖繩景點－美國村與其周邊有甚麼好玩的吧！景點+ ・ 1 天前 ・ 1
春節連假訂房率全台第一 嘉義市生活風景成為旅客首選
今年春節連續假期長達9天，交通部觀光署公布春節連假30天前各縣市飯店訂房數據，嘉義市春節連假平均訂房率達55.91%，居全台之冠。其中，大年初二訂房率高達73.28%。（龐清廉報導） 嘉義市近年中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言