中台灣燈會看姆明極光 抽總統套房

▲「2026中台灣燈會」2月15日至3月3日在台中市中央公園璀璨亮相(圖／觀旅局提供2026.1.20)

[NOWnews今日新聞] 備受矚目的「2026中台灣燈會」將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在台中市中央公園璀璨亮相（除夕休展）。今年燈會以全台最大單一場域規模，打造沉浸式極光秀，更首度與國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON」為主題，邀民眾走進繽紛的光影世界。

台中市政府觀光旅遊局表示，除了精彩燈節，目前正舉辦「台中Hi8全城開趴」活動，凡於期間內入住台中合法旅宿並登錄發票，即有機會參加「來台中當總統」抽獎，大獎包含總統套房住宿。抽獎日期定於1月28日及2月9日，為旅客增添驚喜。

▲台中海洋館(圖／柳榮俊攝2026.1.20)

為便利遊客規劃行程，觀旅局特別與台中福華大飯店、台中金典酒店及裕元花園酒店等名店合作，推出專屬住宿優惠。建議遊客白天可走訪綠美圖、草悟道感受文藝氣息，或前往海線「台中海洋館」探索生態，亦可至東后豐自行車道欣賞山城美景；夜晚則回到中央公園賞燈，體驗日夜皆美的情境之旅。

觀旅局特別提醒，燈會期間住房熱絡，請旅客務必選擇合法旅宿，訂房前可至「台灣旅宿網」查詢。認明「旅館業或民宿登記證」及專用標識，才能住得安心，盡情享受台中的城市魅力。

