中台灣燈會聯名IP受矚目 拍姆明、送姆明引爆超人氣

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】全國話題度最高的中台灣燈會尚未正式登場，便已成功掀起熱烈討論！今年燈會與 Rights and Brands Asia（RBA）旗下80週年的全球人氣IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，巧妙取用「Moving on」的諧音概念，結合姆明（Moomin）療癒角色形象，以「幸福蜜馬 台中 MOOMIN ON！」為主題，打造多處創意打卡場景，自曝光以來即廣受好評，迅速累積高人氣與話題聲量，成為全台最受矚目的燈會IP之一。台中市政府觀旅局預告今（7）日下午於中央公園舉辦「拍姆明、送姆明！」活動、預期再掀高人氣，千盞小提燈將提供民眾索取，邀請大家搶先感受姆明主題展區的可愛魅力。

▲此次燈會主題吸引大小朋友熱情參與。

觀旅局長陳美秀表示，中台灣燈會多年來以文化底蘊與創新設計驚艷各界，去年各大展區不僅一舉囊獲包括美國繆思設計大獎、法國設計獎、羅馬設計獎、倫敦設計獎等13項國際設計大獎，更從全台上百場活動中脫穎而出，成為「全台唯一」獲頒台灣活動卓越獎的燈會，同時也是「六都唯一」獲獎的公共服務類活動，國際能見度與品牌力持續攀升。為再度以創新特色引領話題，今年燈會首度與經典IP「姆明一族（The Moomins）」合作，融合華人年節文化與台中城市意象，打造一場兼具在地情感與國際視野的新世代燈會，讓傳統花燈工藝與當代美學交織呈現。

陳美秀進一步指出，中台灣燈會自2023年移師中央公園舉辦後，已成為全台單一場域面積最大的地方型燈會，場地品牌與節慶形象逐步建立，吸引國內外遊客慕名而來。參觀人次也呈現顯著成長，從兔年燈會的195萬人次、龍年燈會的355萬人次，至蛇年燈會突破520萬人次，展現強勁的觀光吸引力。今年燈會同樣於中央公園登場，並創新選在小年夜開幕，主燈設計將以60公尺寬的巨型童話場景，呈現「極光下的姆明谷」，結合國內首創的動態機械氣偶、表演藝術與沉浸式聲光效果，透過「家」為主軸的全景式環境劇場，營造溫馨團聚的年節氛圍。

觀旅局補充說明，2026中台灣燈會自2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）展出，期間僅除夕休展，集結市府5個機關共同策劃7大主題展區，包括以姆明故事情境打造的「極光下的姆明谷」、「河畔奇航」、「露營時光」，以及建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等特色燈區，無論是想拍照打卡、感受童話氛圍，或欣賞傳統花燈藝術，都能一次滿足。

此外，為持續營造燈會主題熱度，觀旅局也同步推出「全台找『姆』、『明』」互動活動，只要本名中有「姆」或「明」，於2月12日前至「大玩台中」臉書互動貼文留言「好想去中台灣燈會看姆明」，就有機會抽中限量姆明吊飾及小提燈各1個，共100名幸運得主，邀請民眾一同參與，提前感受「幸福蜜馬 台中 MOOMIN ON！」的療癒魅力。