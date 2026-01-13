中台灣燈會超人氣策展團隊回歸！ 「驚蟄界」2/15震撼登場

全新情境式展演燈區「驚蟄界」即將登場





「2026中台灣燈會」將於2月15日小年夜在中央公園璀璨點燈，正式與民眾見面。其中市府建設局年年引發熱烈討論、屢創高人氣的策展燈區，今年再度重磅回歸。由曾打造「2023魔盒世界」及「2024龍之異次元」話題燈區的超人氣策展團隊操刀，全新情境式展演燈區「驚蟄界」即將登場，邀請民眾走進一場融合自然、生態、藝術與文化的奇幻異世界冒險，未演先轟動。

策展團隊在「2023魔盒世界」就曾創下中台灣燈會觀賞人次紀錄

建設局長陳大田表示，建設局連續三年以「異世界敘事」結合「沉浸式體驗」打造燈會亮點，持續刷新民眾對燈會的想像。今年「驚蟄界」取意二十四節氣中象徵春雷乍響、萬物甦醒的「驚蟄」，以「春雷喚醒大地、生命重新萌生」為創作核心，透過工藝、花藝、多媒材裝置及聲光效果的交織，營造層次豐富、宛如雨林般的沉浸式展演空間。

陳大田指出，整體設計巧妙呼應馬年奔放、充滿能量的意象，展區動線如同大地脈動般自然流轉，觀眾在行走之間，彷彿隨著春雷節奏前行，親身感受生命力自土地深處甦醒、向上蔓延的震撼瞬間，展開一場動感十足、前所未有的奇幻探索旅程。燈區並規劃多元互動式情境展演，包含隨時間變化的雨林光影、象徵古文明意象的藝術裝置，以及以精緻工藝手法詮釋自然紋理的藝術景觀，透過視覺、聽覺與空間動線層層鋪陳，引領遊客在探索過程中感受春天能量爆發所帶來的希望與感動。

建設局說明，「驚蟄界」展區入口特別打造高達5公尺的「白馬」藝術裝置，以鐵件工藝結合織帶等多元媒材型塑巨型馬首，搭配層層光影設計，日夜呈現截然不同的視覺風貌。夜間在燈光映照下，龐大的馬身更顯神秘夢幻，宛如揭開通往異世界的序章。展區周邊同步營造沉浸式光環境，由主燈引導進入展區動線，沿途以火把燈鋪陳氛圍轉換，奇幻色彩在樹木間流動，彷彿森林甦醒，帶來迷離而震撼的感官體驗。

建設局補充，2026中台灣燈會集結市府5個機關，打造7大主題燈區，展現跨域合作的城市創意能量，活動將於2月15日小年夜點燈，至3月3日元宵節閉幕（除夕休展）。其中建設局「驚蟄界」燈區位於僑大八街與經貿五路側，占地約1.72公頃，為中央公園內不可錯過的重點展區，結合藝術、光影與音效，邀請市民朋友一同走進春之異界，感受一場兼具震撼、趣味與感動的光影盛宴。

