中台灣燈會農業局「動物夢世界」燈區前導活動搶先登場

農業局規劃兩項前導暖身活動，包括「成為動物守護者」社群分享活動及「萌寵陪伴我最愛」照片徵集活動。（圖：農業局提供）

2026中台灣燈會「幸福蜜馬」將於2月15日璀璨登場，台中市政府農業局在燈會開幕前一個月推出前導暖身活動，邀請市民朋友提前感受農業局燈區所營造的溫馨氛圍。今年農業局燈區以「動物夢世界」為主題，結合燈光藝術、故事情境與動物保護教育，打造一處充滿童趣與想像力的沉浸式賞燈空間，透過光影訴說動物與人類彼此陪伴、共同生活的美好故事。

農業局指出，「動物夢世界」燈區以「動物有家、城市有愛」為核心概念，各燈組以故事串聯方式呈現，融入寵物登記、絕育、遛狗繫牽繩等重要動保議題，傳達飼主責任、生命教育及人與動物和諧共處的理念，期盼透過寓教於樂的方式，讓民眾在賞燈的同時，也能更加理解動物福利與永續城市的重要性。

為迎接燈會到來，農業局規劃兩項前導暖身活動，包括「成為動物守護者」社群分享活動及「萌寵陪伴我最愛」照片徵集活動，邀請市民透過線上社群共同參與，讓燈區理念在正式展出前即深入人心。「成為動物守護者」鼓勵民眾分享自身參與流浪動物救援、動物保護志工服務或友善環境行動的經驗，透過社群串聯更多關心動物議題的夥伴，展現城市中處處可見的守護行動；而「萌寵陪伴我最愛」照片徵集活動，則邀請飼主分享與毛孩相互陪伴的溫暖瞬間，透過影像與故事，記錄那份不求回報、純粹而真摯的生命情感。

農業局表示，透過前導活動的推廣，不僅能提升燈會曝光度與討論度，更希望讓民眾在賞燈前就能理解燈區所傳遞的核心精神，將生命教育與飼主責任落實為日常行動，進一步提升動物福利與環境永續。邀請大家一同走進奇幻溫暖的「動物夢世界」，尋找屬於自己的「幸福蜜馬」。（張文祿報導）