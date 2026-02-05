中台灣燈會開箱 60米極光下姆明谷夢幻登場

▲中台灣燈會今晚開箱主燈秀，60米「極光下姆明谷」夢幻登場。（圖／記者顏幸如攝，2026.02.05）

[NOWnews今日新聞] 中台灣燈會進入開幕倒數10天，台中市政府今晚為主燈舉辦開箱活動，全台唯一60公尺寬童話故事場景，搭配首創機械動態氣偶、如蝴蝶飛舞的高空綢吊舞蹈表演，華麗再現世界級奇觀的「極光下的姆明谷」主燈秀。市府表示，燈會期間每個整點都會有主燈秀表演，加上特效泡泡帶來的驚喜，全方位營造洋溢希望與幸福的夢幻極光秀。

▲台中市副市長鄭照新等人為主燈區「極光下的姆明谷」開箱。（圖／記者顏幸如攝，2026.02.05）

▲中台灣燈會大致佈置完成，許多民眾搶先前往觀賞。（圖／記者顏幸如攝，2026.02.05）

2026年中台灣燈會將於2月15日在台中市中央公園登場盛大開展，今年以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題。近來燈區接近打造完成，市府邀請芬蘭商務辦事處代表羅瑞今（5）日晚間與副市長鄭照新一起開箱主燈區。

廣告 廣告

主燈區「極光下的姆明谷」以紅瓦屋頂、藍莓色外牆，15公尺高的「姆明家」為視覺焦點，結合全台最大60公尺寬的童話場景，述說親友間彼此相愛、互相接納的暖心敘事，技術上突破以往IP氣偶只能靜態觀賞的框架，結合動態機械科技，讓氣偶搭乘環形軌道列車穿梭於樹林山谷間，搭配如蝴蝶飛舞的高空綢吊專業舞者，輔以彩雷、煙霧呈現漫天極光的效果，加上特效泡泡帶來的驚喜，全方位營造洋溢希望與幸福的夢幻極光秀。

鄭照新表示，今年的主燈秀有別於過去的單一主燈，像是把整個姆明家族從芬蘭搬到台中來。羅瑞說，姆明是全球熟悉的IP，也是芬蘭的文化大使，有奇幻的一面也富含人生哲學，傳達平等、包容的理念與家庭的價值觀，風行80年不墜。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

想和姆明一起幸福嗎？台中燈會10大收藏地圖、小提燈領取點看這裡

嚕嚕米躺平像福壽螺卵？史努比「照騙很大」挨轟 中市府回應了

快來台中打卡！不只21公尺嚕嚕米 史努比家族進駐陪你過馬路