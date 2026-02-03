中台灣燈會首度小年夜開始 盧秀燕要找名字有「姆」的

台中市長盧秀燕宣布，中台灣燈會首度提前在小年夜啟動。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕再過不到兩週就是馬年春節，台中市長盧秀燕上午在市政會議宣布，中台灣燈會數十年來，首度取消「元宵」兩字，提前在小年夜(15日)啟動燈會，也配合燈會吉祥物芬蘭河馬「姆明」宣傳，要在全台找名字有「姆」的，盧秀燕說，避免一堆人去改名引發「鮭魚」之亂，要想辦法讓獎項有趣。

台中市觀光旅遊局長陳美秀今天進行2026中台灣燈會–幸福蜜馬報告，盧秀燕在報告前說，民眾敲碗反應，中台灣燈會有史以第一次就從小年夜開始，「小年夜就亮燈了，第一次調整」，讓民眾過年有好景點遊逛，拜託要給犧牲年假的市府員工熱烈掌聲。

盧秀燕說，燈會IP「魯魯米」在台灣被叫做「姆明」，在芬蘭80歲了持續風靡全世界，而芬蘭被評選為全世界最幸福國家，台中也被評為全台最幸福城市，歡迎民眾在市區找找看「哪裏還有姆明」，收集幸福合影。

盧秀燕強調，「姆明姆明很可愛」，要找名字有「姆」的，讓民眾抽獎獎勵，以前台灣曾發生鮭魚之亂，為了姆明改名沒必要，也會讓戶政機關很忙，要想辦法增加趣味性。

根據內政部戶政司稀少姓氏統計，「姆」被列為稀少姓氏，台中市觀旅局長陳美秀說，名字很少還要想辦法辦抽獎。

中台灣燈會吉祥物芬蘭河馬「姆明」。(記者黃旭磊攝)

