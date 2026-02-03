中台灣燈會 中市交局推交通全攻略

配合2026中台灣燈會「幸福蜜馬」將於2月15日至3月3日在水湳中央公園盛大舉行，台中市政府交通局為因應賞燈人潮，整合大眾運輸與假日免費接駁服務，推出燈會交通全攻略，建議民眾平日多搭公共運輸工具。期間共有22條公車路線行經會場，假日善用市府線及松竹線2條免費接駁車，坐滿即發車，輕鬆前往會場賞燈。

市府交通局長葉昭甫表示，即將登場的中台灣燈會場地設在腹地廣大、交通便利的中央公園，此場地也已成為台中舉辦大型活動的重要場域。今年燈會7大展區巧妙融合西方經典IP、東方文化節慶、大型氣偶科技及傳統花燈工藝，預期將吸引大量親子及遊客前來，市府已提前部署交通疏運措施，確保燈會期間人流與車流順暢。(見圖)

葉昭甫說明，燈會期間平日建議搭乘公車前往，會場周邊共有綠4(含延)、6、6副、8、23、25、28、54、82(含延)、88、156、157(含延繞)、354、525、528、529、555與675等共22條公車路線行經，平日可搭乘捷運至文華高中站，下車後步行至「河南長安路口」公車站，轉乘525路公車至鄰近會場的「台中流行影音中心」，交通相當便利。同時，提醒市民朋友，搭乘公車可享雙十公車優惠，請記得攜帶悠遊卡或一卡通等電子票證。

考量假日賞燈人潮較多，交通局於假日期間加開市府線及松竹線2條免費接駁路線，串聯捷運站、快捷公車及台鐵、高鐵大眾運輸場站轉乘節點，方便外縣市旅客前來。接駁車配合燈會開燈時間，往會場方向自下午4時30分至晚間9時30分，離場方向自下午5時30分至晚間10時30分，約每15至20分鐘一班，採坐滿即發車方式，減少民眾候車時間。