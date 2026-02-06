中台灣燈會 台中農業局燈區結合環保SDGs點亮永續
【記者陳世長台中報導】「2026中台灣燈會」將在2月15日盛大登場，台中市政府農業局以「動物有家 城市有愛」為核心理念，打造「動物夢世界」主題燈區，透過溫暖療癒的燈光藝術，傳遞尊重生命、動物與人共好的城市價值，邀請市民朋友們齊聚中央公園，在光影之中感受人與動物間純粹又珍貴的情感連結。
農業局表示，「動物夢世界」燈區規劃許多巨型奇幻風格燈景，值得市民朋友們親身體驗，從古埃及女神巴斯特開啟夢境通道，到「消逝之塔」提醒著快要消失在這世界的動物們；「貓眼凝視」巨大黑貓凝視著人們如何對待動物；「星際救援」來自火星的狗狗來福從飛碟降落；「地下密會」地面冒出鼴鼠與穿山甲；「菇菌密林」巨大的菇勇者展示有機耕作的成果，「星幕共伴」仰望璀璨星空；「希望迴環」神秘又溫柔的庇護所；「希望彩虹谷」飛天小馬在彩虹溜滑梯上遊玩；「幻蝶瀑布」蝶影紛飛的光瀑，最後抵達旅程的終點「擁抱明日」，相信只要願意守護，明天就會更好。
農業局說明，燈區亦呼應永續發展目標（SDGs），將「環境友善、資源循環、低碳行動」落實於部分燈組設計與整體光環境規畫中，特別運用可回收與再生材料製作，包含回收木材、寶特瓶、垃圾袋、廢輪胎及舊手套等，透過創意巧思與藝術轉化，讓原本被丟棄的廢棄物重新賦予價值，成為兼具美感與教育意義的展示作品，傳達環境永續與生態保育的精神，引導民眾體會源頭減量與資源循環的重要性。期盼每位走入燈會的民眾，都能在燈光中獲得溫暖與感動，並將這份對生命的珍惜延伸到日常生活中。
農業局燈區前導暖身活動「#成為動物守護者」社群分享及「#萌寵陪伴我最愛」，照片徵集活動正在進行中！邀請大家一起來參與，透過線上社群影響力及抽獎活動，在燈會正式開幕前搶先感受農業局燈區的魅力，一起讓台中成為對動物更友善、對環境更永續的幸福城市。
