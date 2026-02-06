中台灣燈會 教育局童趣歡樂谷燈區 陪小朋友過年

【記者陳世長台中報導】賞燈不用等到元宵節，2026中台灣燈會將於2月15日(星期日)至3月3日(星期二)盛大開展，除2月16日除夕不營運外，共計16天在台中市中央公園登場，今年度燈會市府教育局打造「童趣歡樂谷」燈區，春節初一、初二、初三更邀請小朋友最喜歡的「陸爸爸說故事」，晚上7時半到8時在現場說故事，陪伴小朋友熱鬧過新年。





教育局長蔣偉民邀請大小朋友到「童趣歡樂谷」點亮逐夢之樹，走進童趣歡樂谷，立刻被滿滿的鬱金香包圍，這裡就像一本打開的童話書，邀請每位大小朋友走進童話故事，成為故事裡的主角。走過迎接各位大小朋友的鬱金香，映入眼簾的是智慧糖果屋，只要踩踏互動踏板，地板的顏色就會跟著變化，就像走進會發光的童話魔法屋。緊接著是幸福馬車，歡迎大小朋友穿上最漂亮的衣服，替自己留下最幸福的一張照片，展覽期間每半小時會有美麗的仙杜瑞拉出現在現場與大小朋友互動。



教育局精心在現場安排整片稻穗，田野奇跡讓大小朋友感受真摯的友誼與勇敢冒險的精神，大家可以走進稻草步道，和桃樂絲一起踏上旅程，也可以和稻草人、機器人、獅子拍照互動，感受童年的友情、勇氣與善良；勇敢音樂家則要讓大小朋友發現，用合作與智慧嚇跑強盜，彼此團結，再渺小的力量，也能創造奇蹟。



此外，主燈築夢之樹旁的樂器不只是展示，更是等待大小朋友拍打鼓面、按壓薩克斯風及彈奏豎琴，一起點亮築夢之樹，每小時還會有一場3分鐘的音樂燈光秀，點亮每一張相信童話的微笑臉龐；蛻變的小鴨利用故事鏡面設計，見證醜小鴨化身天鵝的成長奇蹟，周邊更設置了「趣味哈哈鏡」，讓大小朋友在鏡子前收穫驚喜與快樂，最後是大耳朵的小飛象，飛到建築物上象徵在逆境中飛翔的勇氣，成為激勵大小朋友相信自己、勇敢追夢的象徵。