中台灣燈會 盧秀燕揭曉主燈秀

二０二六中台灣元宵燈會二月十五日小年夜在中央公園登場。台中市長盧秀燕五日揭曉燈會與Rights and Brands Asia（ＲＢＡ）旗下國際知名ＩＰ「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，結合超人氣ＩＰ「姆明（Moomin）」，全台最大六十公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，二十一公尺巨型姆明與三Ｄ裸視動畫限時亮相。

盧秀燕說，芬蘭蟬聯世界最幸福國家，與台中「最幸福城市」意象契合，今年適逢姆明八十週年，為農曆生肖馬年，中台灣燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，取自Moving on的諧音結合姆明（Moomin）的角色形象。

觀旅局指出，中台灣燈會展期十六天，二月十五日（小年夜）點燈至三月三日（元宵節）閉幕，期間除夕休展，市府團隊打造台中為「慶典城市」，以媲美台灣燈會的超高規格籌辦中台灣燈會，跨市府五機關於中央公園布置七大展區。

主燈設計以全台最大的六十公尺巨型童話場景打造「極光下的姆明谷」，結合全台首創的「ＩＰ機械動態氣膜」，展演如置身北歐般夢幻的沉浸式極光主燈秀，建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等主題展區，巧妙融合西方經典ＩＰ、東方文化節慶、大型氣偶科技及傳統花燈工藝。

觀旅局長陳美秀說明，超萌的「姆明（Moomin）」小提燈也特別融入鐵馬的元素，展現陽光、活力、永續旅遊的城市形象，姆明小提燈將於燈會期間每日下午四時開放排隊，四時三十分開始限量發送，每人限領一盞。

姆明跨世代角色魅力，在市民廣場打造身高達二十一公尺的「巨型姆明」，邀請大家鋪好野餐墊品味台中的風光明媚，一起望向全台最大的三Ｄ裸視螢幕，看著「姆明一族」喝咖啡、吹泡泡和跳出框外等超逼真的沉浸式互動宣傳片，姆明裸視三Ｄ動畫即日起至一月三十一日限時登場。