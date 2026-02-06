中台灣燈會 7大展區搶先亮相

中台灣燈會開幕倒數十天，台中市副市長鄭照新於中央公園主持開箱記者會，搶先亮相七大展區。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

中台灣燈會開幕倒數，台中市副市長鄭照新五日晚間於中央公園主持開箱記者會，搶先亮相七大展區，與芬蘭商務辦事處代表羅瑞欣賞以全台唯一六十公尺寬童話故事場景搭配全台首創機械動態氣偶的「極光下的姆明谷」主燈秀。

中台灣燈會十五日小年夜點燈至三月三日元宵節，展期十六天。與人氣ＩＰ「姆明一族」跨界合作，以「幸福蜜馬‧台中MOOMIN ON!」為主題。主燈區「極光下的姆明谷」以紅瓦屋頂、藍莓色外牆的十五公尺高「姆明家」為視覺焦點。

羅瑞表示，芬蘭連續八年被選為全世界最幸福的國家，再次與幸福宜居台中連結，讓交流更進一步。

鄭照新表示，中台灣燈會作為全台最大的單一場域地方型燈會，跨市府五個機關於中央公園布置七大展區。觀旅局運用ＩＰ營造「極光下的姆明谷」，另有十六公尺寬、在河畔奇航的「划船姆明」，姆明一族徜徉大自然的「露營時光」，以及接軌在地文化、傳承花燈工藝之美建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等展區。